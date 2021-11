Realtids affärslunchindex: På La Tour blir det alltid affär!

1. Serviceperfektion

För en gångs skull sätter vi nu detta före maten. Servicen ska vara top-notch och snabbhet blir extra viktig. Vid lunch står vi ut med en mer snorkig hovmästare eller stressad servitör om maten kommer snabbt och är helt korrekt enligt beställning. Vi har nämligen inte tid att vänta på något som blev fel. Med en viktig affärspartner mittemot och ofta ett pressat tidschema till nästa möte finns inte tid att lyssna på långa utläggningar om var fågeln kommer från eller hur man odlat egna rädisor. Kontakten med servis är trevlig men vid lunch finns det dessvärre inte tid för sådant – och en erfaren servitör vet detta. Tappar vår viktiga kund sin sked på golvet så ska servitören se detta omedelbart. Kanske inte så svenskt, men ack så viktigt.

Bokningen ska vara enkel att göra och gå snabbt. Ett plus är om det går att slinka in utan bokning.

Notan ska gå snabbt och det är ingen nackdel om den kommer utan att du bett om den. Trevligt är om den kommer in med en chokladbit eller annat gott sött att minnas.

2. Miljö - ljud, ljus och design

Vid klassisk brasserilunch ska stämningen vara härlig och stökig men det får inte vara dålig akustik så man inte hör vad den andra säger. Ofta har det mer med rummets design att göra. Musik är absolut katastrof, det är närmast omöjligt att luncha med musik i bakgrunden.

Avstånd mellan borden för att kunna prata om konfidentiella ämnen är ett måste. För att du ska kunna se din samtalspartner är ett behagligt men starkt ljus viktigt. Lite dämpat är absolut fantastiskt när det gäller att dinera men mindre bra vid lunch. Vi ger också extra stilpoäng för vacker utsikt och att kunna se säsongen utanför.

3. Mat - och dryck

Att maten är god är alltid viktigt och utförandet ska gärna vara stramt och snyggt, serverat på en och samma tallrik. En väg att gå är klassisk svensk husman, särskilt om du har internationella besök. Dock kan husman bli otroligt tung, vi ska ju ändå prestera mitt på dagen. Därför ser vi gärna att rätten är moderniserad och att grönsaker och rotfrukter tar större plats. Vi vill ju inte somna vid konferensbordet senare på dagen och nuförtiden tänker de flesta på hälsan.

En dagens rätt är det snabbaste för gästen och det bästa och ur hållbarhetsperspektiv, en riktig kretsloppsgärning för köket. Köper du in anka till kvällen kan konfiterade anklår vara en grym lunch. Och så vidare. Det är förstås bra om det finns variation på rätterna så det alltid finns en kött, fisk, grönt och alltid sallad på menyn. Ett plus är restauranger som också har några lyxigare rätter eller hela kvällsmenyn tillgänglig. På franskt manér får det gärna finnas en liten trerätters eller möjlighet att beställa små förrätter och desserter. Kolhydrater är rätt viktigt för prestationen så brödkorgen får gärna betona flera grövre bröd och mycket hårt.

Vi vill slå ett slag för utbudet på dryck. De flesta i Sverige dricker ramlösa eller vatten vid lunchen. Lunchen är inte restaurangens största intäktskälla och vi bör kunna unna oss att vara lite kontinentala och dricka ett glas gott vin tillsammans med vår kund. Utbudet av fina alkoholfria drycker ökar annars verkligen. Restaurangen är värd att tjäna lite pengar på ditt möte som förhoppningsvis genererar bra affärer och en lunch med vatten blir för dem oerhört dålig business. Låt oss kosta på oss att beställa något gott att dricka till maten, oavsett om det nu är med alkohol eller utan.

4. Paraphernalia - diverse

Älskar detta amerikanska ord som betyder lite av varje eller något som sticker ut. I denna kategori tar vi upp det där lilla extra som gör att vi gillar just det här stället. Det kan vara vacker konst på väggarna, en supersnygg toalett eller varma handdukar. Det där du minns. You name it!

5. Priset

Även om pappa betalar så är det viktigt att det inte är onödigt dyrt i förhållande till kvalitet. En riktigt toppenupplevelse kan vara dyr men då också leverera mer än priset. Och tvärtom. Dyrt och dåligt är tyvärr förekommande.