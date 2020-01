Fastighetsinriktade AG Advokat växer snabbt

Vad heter er managing partner?

– Håkan Bjerle.

När grundades ni?

– 1983.

Vilken är er inriktning?

– Byrån är nischad inom fastighets- och entreprenadrätt.

Hur många anställda har ni?

– Vi har cirka 80 anställda, varav strax över 60 jurister.

Hur stor var en omsättning 2018?

– 191 miljoner kronor.

Hur stort blev ert resultat 2018?

– 66 miljoner kronor.

Hur gick det 2019?

– Vi är inte redo att gå ut med denna information ännu.

Hur många jurister vill ni rekrytera under 2020?

– Vi söker just nu nya jurister till flera av våra verksamhetsområden och räknar med att fortsätta växa under året som kommer.