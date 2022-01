ESG-fonder möter nya utmaningar 2022

ESG-fonder hade ett mycket bra fjolår. Prestationsmässigt gick fonderna bra och inflödet ökade rejält under året. Totalt nådde ESG-fonderna 3,9 biljoner dollar i förvaltat kapital, motsvarande cirka 36,1 biljoner kronor, enligt Morningstar.

Men framgången kan få en baksida under 2022. Under fjolåret var tech-aktierna tunga i ESG-fonder och de presterade också väldigt bra. Allokeringsförändringar vad gäller preferenser i aktiemarknaden kan alltså få stor effekt. David McCann, aktieanalytiker på Numis, uppger för Financial Times att året blir ett test för ESG-fonderna.

–Jag tror att det kommer att bli ett viktigt test för branschen. Jag är inte övertygad om att 100 procent av de människor som köper hållbara fonder gör det av rent miljömässiga och etiska skäl. Många är ‘turister’ och köper bara för att de råkade vara de bäst presterande fonderna, säger han till affärstidningen.

Analyskostnaden sväller också. Mifid II-regelverket har gjort att kostnaderna för traditionell aktieanalys gått ned. Det stämmer dock inte för ESG-fonder som lägger allt mer kostnader på just analys. Frost Consulting bedömer att ESG-notan kan överstiga hela kostnaden för analys i branschen 2024. De ökade kostnaderna kommer att behöva kompenseras.