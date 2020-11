EEW berättar om börsplanerna i brev till ägarna

Realtid har i ett flertal artiklar berättat om solenergibolaget EEW Eco Energy World och den kampanj som pågått för att sälja aktier i bolaget till svenska investerare. Marknadsföringen har skett via hemsidor, på sociala medier och via digitala möten sedan 2019.

Realtid har samtidigt under en längre tid försökt att få en kommentar från EEW och huvudägaren Svante Kumlin som svarat med advokater och hot om stämningar i London och Monaco där Svante Kumlin är skriven.

I ett flertal brev har advokatbyrån förnekat att EEW och Svante Kumlin har medverkat till försäljningen av aktier.

– We have made very clear that our client is not involved with any third parties whom you say are involved in the 'promotion' of shares in our client. There is no arrangement or agreement with our client in relation to the 'promotion' or 'marketing' of those shares, skriver advokaten i ett brev 22 oktober.

Hur aktier i EEW trots detta har kunnat säljas till svenska investerare har bolaget och dess ombud valt att inte kommentera. Den 26 oktober framkommer dock ny information. Då bekräftar EEW:s pr-byrå Buchanan plötsligt att Svante Kumlin har sålt aktier i bolaget – men enbart till en enda köpare Sverige.

– Svante has sold shares in Sweden to one company only, skriver pr-konsulten Henry Wilson i ett mejl till Realtid.

Någon mer information ges vi inte. Budskapet om en investerare i Sverige berörs även i ett nytt advokatbrev den 27 oktober:

– At no point have our clients stated that there is or has been no sale of its shares to a Swedish investor, skriver advokaten.

I ytterligare ett advokatbrev den 4 november upprepas ännu en gång att EEW och Svante Kumlin varit inblandade i den svenska säljkampanjen:

– Accordingly, there is no truth in the suggestion that shares in our client group of companies have been marketed by various individuals on behalf of or with the involvement of our client as mentioned in your articles including the 2 November Article. In particular, no shares have been sold by our client to Lars Nicholls.

Noterbart är att advokaten inte uttalar sig om Lars Nicholls privata aktiebolag Elln Invest.

Enligt egen uppgift köper Lars Nicholls in EEW-aktier via detta bolag direkt från Svante Kumlin.

Samtidigt som EEW och Svante Kumlin fortsatt att förneka inblandning i aktieförsäljningarna i kontakterna med Realtid så har personer som köpt aktier fått ett brev från Svante Kumlin med information om verksamheten.

Brevet sändes från EEW:s officiella adress ir@eew.solar den 27 oktober och inleds med orden "Dear shareholder." Realtid har fått bekräftat från flera av varandra oberoende källor att brevet har skickats till ägare som köpt aktier genom den svenska säljkampanjen.

I brevet, som är signerat av Svante Kumlin, beskrivs Realtid med orden "scandal press seeking to get their news out at any price". Vidare heter det att artiklarna är felaktiga:

"This articles have been connecting EEW to people and organisations that neither EEW or the founder Svante Kumlin have anything to do with", heter det i brevet.

I brevet lugnas aktieägarna med budskapet att arbetet med den planerade börsnoteringen fortskrider som planerat:

"The work with the public listing is going forward as planned, further news will be communicated through the web site as press releases."

En nära förestående börsnotering har varit ett av huvudargumenten för varför man ska köpa in sig i EEW. Svante Kumlin kommenterar också arbetet tillsammans med Pareto om att finansiera ett dotterbolag med 6 miljarder kronor. Vid tidpunkten gick även detta arbete framåt men EEW har senare bekräftat att Pareto inte kommer att ta in några pengar.

Vidare berättar Svante Kumlin om flera nyheter i närtid:

"EEW are in process of finalizing some major transaction of selling projects and new larger developments in new markets which we will release news about soon."

Pareto-projektet är numera avbrutet. Några närmare detaljer om EEW:s egna börsplaner har inte kommit fram. Lars Nicholls berättade under en presentation i oktober att EEW anlitat en ej namngiven investmentbank för en notering i Norge och att detta kunde ske redan före årsskiftet.

EEW har avböjt att svara på frågor från Realtid.

– Neither the Company or Mr Kumlin will be drawn on commenting on this matter or any future correspondence from you on the same or related topic, skrev pr-byrån Buchanan.

PER AGERMAN

ANNELIE ÖSTLUND

Vet du mer? Kontakta Realtids reportrar på per.agerman@realtidmedia.se och annelie.ostlund@realtidmedia.se.