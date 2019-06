Deutsche Bank granskas av myndigheterna

Deutsche Bank undersöks av federala myndigheter om huruvida banken har uppfyllt regler som syftar till att stoppa penningtvätt och andra typer av brott. Undersökningen innefattar en granskning av bankens hantering av rapporter med misstänksam aktivitet som anställda har förberett med potentiellt sett problematiska transaktioner. Det rapporterar New York Times med hänvisning till källor.

Börsen upp efter Fed-besked

De ledande börserna i New York vände från minus till plus efter Federal Reserves räntebesked om att styrräntan lämnades oförändrad. Det var ett väntat besked. Centralbanken uppgav att den kommer att övervaka ekonomin givet ökande osäkerhetsfaktorer. Räntebanan signalerade visserligen oförändrad ränta under 2019 men åtta ledamöter tror att räntan kommer att sänkas.

Resurs Bank förlänger sin finansiering

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har förlängt sin existerande ABS-finansiering om 2,9 miljarder kronor. Detta är i linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering.

Skanska säljer bostadshus i USA för drygt en miljard

Byggkoncernen Skanska har sålt ett bostadshus i Washington DC till Northwestern Mutual för cirka 1,3 miljarder kronor. Transaktionen bokförs av Skanska Commercial Development USA under andra kvartalet 2019.



Arnhult äger nu 20 procent i Footway

Finansmannen Rutger Arnhult ökar sitt innehav i det First North-listade e-handelsbolaget Footway. Han har via bolaget M2 CapitalM2 Capital köpt 893.107 A-aktier och 1.893.107 B-aktier för 25 kronor styck från Industrifonden, och de köpta aktierna motsvarar 6,1 procent av rösterna och 4,3 procent av kapitalet. Han har även förvärvat 500.000 B-aktier av Footways vd och grundare Daniel Mühlbach till samma pris, alltså 25 kronor.

Styrelseledamot köper aktier till nästan en miljon i Medevir

Styrelseledamoten Bengt Julander har köpt 50.000 aktier i medicinbolaget Medivir, via sitt investeringsbolag Linc. Värde uppgår till cirka 950.000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Transaktionen gjordes till 18:97 kronor på onsdagen.