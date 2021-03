Släpp inte in advokaten i din ekokammare

Ser dina advokater till att du får ut den fulla potentialen i de affärer de hjälper dig med? Eller känner du att du borde kunna få ut lite mer från varje affär, lite bättre resultat, lite mindre av den där upplevelsen att du fick vad du förväntade dig men inte mer? Då har jag ett tips till dig. Börja jobba med någon som är mer olik dig själv.

Två kloka men liktänkande personer når inte en högre intelligens än vad var och en besitter.

Det är högst mänskligt att hamna i ett läge av confirmation bias, en bekant situation där vi söker stöd för de uppfattningar som vi redan skaffat oss. Intuitivt kan vi förstå att om vi är instängda i en ekokammare där våra åsikter förstärks genom att de upprepas av de som tycker likadant så utmanas vi inte i tillräcklig utsträckning. Vi missar värdefull information. Två kloka men liktänkande personer når inte en högre intelligens än vad var och en besitter, men två personer med olika perspektiv, bakgrund, livshistorier och värderingar når betydligt längre i sin gemensamma insikt och kunskap. På samma sätt som vi inser att vi måste utmana nätets algoritmer som är uppbyggda för att roa oss genom att förstärka det vi redan talat om att vi gillar, så måste vi utmana oss själva i vår professionella problemlösning. Den som inte utmanas kommer inte växa, och i förlängningen blir det ofrånkomliga resultatet är att personen i fråga står still samtidigt som de som är modigare rör sig framåt.

Om du har i uppdrag att affärsmässigt lösa en stor och viktig fråga, till exempel en tvist med en leverantör, behöver du inte en rådgivare som tänker som du och ärver ditt emotionella bagage. Risken är att du snart har en alldeles för låst process där rådgivaren snart lagt ner alldeles för många timmar på ett jobb som inte nödvändigtvis är den bästa lösningen. Istället behöver du någon som kan se frågan ur ett helt nytt perspektiv, som snabbt kan hitta kärnan i problemet och föra en saklig, kommersiell dialog om den mest effektiva vägen framåt mot en lösning, utan nonsens eller begränsande tankebanor där egna uppfattningar ska försvaras eller bevaras.

Innovation sker sällan genom att en ensam person med professorsbriljans vankar av och an i ett rum tills denne räknar ut en helt ny och strålande lösning. Det är en utvecklingsmodell som bör begränsas till 1970-talets östeuropeiska animerade tv-serier. Nytänkande och värdeskapande uppstår snarare som ett resultat av en kontinuerlig process där flera personer utmanar varandras tankar och bygger vidare på det kloka som tänkts tidigare. Så även inom affärsjuridiska lösningar. En sådan positiv tankespiral kan inte skapas av personer i en ekokammare, där alla tänker likadant och bekräftar varandra.

Hitta en advokat som har integritet och vågar säga som det är. Det utvecklar dig, din affär och ditt företag. Klok är bra, men olika är bättre.

Du växer mer genom att lyssna på nya perspektiv än samma gamla ja-sägare. Våga jobba med någon som är olik dig och som är rak och utmanar dig, som har benhårt fokus på slutresultatet och som vill mer än att färdigställa ett uppdrag. Hitta en advokat som har integritet och vågar säga som det är. Det utvecklar dig, din affär och ditt företag. Klok är bra, men olika är bättre.

”If you always must know what's right, you will end up among the ones who always are wrong. Step out of your echo chamber”, sjöng Ola Salo i början av seklet. Om du nu vågar anlita någon som inte tänker som du gör så kan du väl också passa på att låta någon annan bestämma musiken på ditt Spotify-konto så du kan upptäcka all fantastisk musik som algoritmerna dolt för dig i sin missriktade välvilja att vara till lags? Det är lätt att ha åsikter men lever jag som jag lär? Nej, säkert inte tillräckligt. Kan man egentligen bli tillräckligt utmanad i sina tankar? Tack och lov är jag begåvad med två tonårsdöttrar, vilket leder till en hel del spänstiga diskussioner. Dessutom är de en garant för att jag ständigt ska bli utmanad med ny musik i spellistan. Det bör därmed finnas hopp även för denne gubbe.

Tobias Wåhlén

Vd, Advokatfirman Lindahl