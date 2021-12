Därför måste bankerna anamma modern teknik och digitalisering

Globalt sett har konsumenterna de senaste två åren kommit att förlita sig på nätbankstjänster, vilket gör digitalt avancerade banker mer attraktiva än någonsin. Branschveteranerna kommer på efterkälken när nya, snabba utmanare lockar konsumenterna med bekvämlighet och innovativ teknik som gör det enklare för kunderna. Konsumenterna behöver ett enkelt och pålitligt sätt att flytta, förvalta och utnyttja sina pengar på bästa sätt. Att ändra sin ofta föråldrade teknik, struktur och tillvägagångssätt är dock inte något majoriteten av traditionella banker gör i en handomvändning.

En ny rapport från Mambu och Financial Times Focus, ”Evolve or Be Extinct”, visar att mer än två tredjedelar (67 procdnt) av bankerna tror att de kommer att förlora marknadsandelar inom två år om de misslyckas med sin digitala omvandling. Då konsumenternas behov och förväntningar fortsätter att förändras i snabb takt blir det allt svårare för traditionella banker att konkurrera med de nya tjänster som erbjuds av mer digitalt avancerade konkurrenter.

Nyckeln till en ljusare framtid för banksektorn kan vara den grupp som vi kallar ”Evolvers” - de som definierar sig genom ett kundorienterat tillvägagångssätt och mognad i sina digitala omvandlingsinsatser. I denna grupp hittar vi utmanarbanker, fintech-banker och till och med framsynta traditionella banker. Enligt rapporten "Evolve or Be Extinct" uppger 53 procent av cheferna inom bankindustrin att de riskerar att missa målen för digital omvandling, vilket gör denna digitalt avancerade gruppen till en grupp som går emot trenden tack vare en dataledd strategi. Dessa finansiella "Evolvers" ger alltså hopp till en bransch som är tyngd av gammal teknik och föråldrade tankesätt, och deras gemensamma egenskaper kan hjälpa dem som vill komma i kapp och hålla sig aktuella på en spelplan där reglerna snabbt ändrats.

Att förbättra kundupplevelsen har blivit en prioritet för bankindustrin, detta då konsumenterna kommit att förvänta sig mer av sina banker under pandemin. Två femtedelar (40 %) av de svarande uppger att de avser att modernisera till ett plattformsbaserat erbjudande efter pandemin genom att samarbeta med tredjepartsleverantörer för att utveckla plug-and-play-banktjänster som körs på flexibla, oberoende system.

Föråldrade uppfattningar om hur bankverksamhet bör se ut har hållit bankerna tillbaka när det gäller digital omvandling. Mer än fyra femtedelar (81 procent) av chefer inom bankindustrin är helt överens om att det är viktigt för tillväxtstrategin att ersätta föråldrade tankesätt med ett progressivt socialt syfte. I takt med att kundernas erfarenheter och förväntningar ökar, som sätts av nya och utvecklande aktörer, är det detta som kommer att driva utvecklingen framåt.

Lyckligtvis finns det hjälp att få för traditionella banker. Genom samarbete kan etablerade aktörer lägga ut centrala system för att snabbt och flexibelt få ut produkter och tjänster till marknaden - vilket gör att de kan hålla jämna steg med den ökande konkurrensen och erbjuda en förstklassig kundupplevelse. Digital omvandling är en nödvändighet, och med hjälp av teknikexperter kan traditionella banker rikta in sig på specifika områden där de brister och snabbt reagera på förändrade användarbehov.

Digital omvandling kan vara skrämmande, men ett fintech-samarbete kan vara lösningen; detta då det kan hjälpa till att bana väg för traditionella banker att modernisera sina erbjudanden och förbli relevanta i en alltmer digital värld. Förtroendet för traditionella finansinstitut kan ha lett till att konsumenterna tidigare har gynnat etablerade aktörer, men pandemin har varit en katalysator för snabba förändringar och främjat en oåterkallelig övergång till online- och digitala tjänster.

Banksektorn kan inte blunda för vikten av digital omvandling utan måste fortsätta att maximera sin användning av digital teknik för att minska risken för att hamna på efterkälken. Den ständiga utvecklingen vad gäller konsumenternas behov innebär att produkter och tjänster också måste utvecklas för att möta efterfrågan. Fintech-innovatörer har en perfekt position för att tillhandahålla de lösningar som bankerna behöver.

Bankerna måste titta på "Evolvers" när de utarbetar strategier för framtidens bankupplevelse, för att förstå var ribban har satts och hur de kan överträffa den. Prioriteringarna måste ändras till ett kundcentrerat, digitalt tillvägagångssätt om de traditionella aktörerna vill finnas kvar, även efter pandemin. Endast genom samarbete kan branschen anta utmaningen med den digitala omvandlingen och tillhandahålla morgondagens banktjänster.

Bent Winkel, General Manager Nordics, Mambu