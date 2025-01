"AI är en konkurrensfråga – svenska företag kan inte vänta"

Autenticitet, värde och agenter

Det är inte bara hur mycket som investeras i AI eller att ha tillgång till de mest avancerade modellerna som är en framgångsfaktor – avgörande är att kunna använda rätt data.

Även den mest sofistikerade AI-modellen är värdelös om den inte matas med rätt data.

För att AI ska kunna leverera affärsnytta måste företag satsa på ett starkt datafundament, med data som är väl integrerad, tillförlitlig och tillgänglig i realtid.

”Garbage in, garbage out”

Företag som inte har investerat i dataintegritet, styrning och relevans riskerar att misslyckas med sina AI-implementeringar. ”Garbage in, garbage out” är en välbekant princip inom datavetenskap och gäller även för AI.

Om AI-systemen matas med bristfälliga eller irrelevanta data kommer resultaten att vara lika opålitliga.

Svenska företag måste därför börja med att se över sina datahanteringsprocesser innan de kan hoppas på att dra nytta av AI-investeringar.

Affärsspecifika lösningar

Men AI för sakens skull ger ingenting. Hittills har de flesta investeringarna fokuserat på infrastruktur. Men företag behöver även hitta anledningen till varför man investerar – vad är det applicerade värdet i verksamheten?

Tillsammans med verksamheten behöver affärsspecifika lösningar identifieras. Applikationer, analys och insikter kommer att anta nya former under AI, där det är lättare att bygga dem internt och väva in i processer.

Slutligen öppnas framför våra ögon helt nya möjligheter med agenter, som kommer kunna guida oss till rätt arbetsflöden – men även ta autonoma beslut. För att lägga grunden till detta måste dock de första stegen ovan, autentisk data och applicerat värde, lösas först.

Delar på ansvaret

Ansvaret för att säkerställa att företag är redo för AI-revolutionen ligger på flera aktörer.

Svenska företag behöver prioritera att bygga sina datafundament, hitta applicerat värde, och förbereda för agenter, vilket kräver investeringar i teknik, kompetens och styrning. AI och dataintegration behöver bli en strategisk prioritet.

Samtidigt har politiker en roll att spela kring bland annat incitament för företag att investera i AI samt utbildning och kompetensutveckling.

Dags att agera

AI-kommissionen tog bland annat upp behovet av åtgärder för att göra det möjligt att använda Sveriges unika datatillgång, tillsammans med åtgärder för att hitta rimliga ersättningsmodeller för rättighetsinnehavare.

Båda dessa aspekter är mycket viktiga och motsvarande gäller i hög grad även för företag.

Om svenska företag fortsätter att ignorera investeringar i datafundament, AI och AI-strategier, riskerar de att halka efter sina internationella konkurrenter inom områden som effektivitet och anpassningsförmåga – till vad AI kan erbjuda för möjligheter.

Det är dags att agera nu innan svenska bolag riskerar att halka efter ännu mer.

Dan Sommer

Ansvarig för omvärldsbevakning på Qlik

