Danskes succéförvaltare:"Vi investerar alltid med en horisont på tre till fem år"

Danske Banks småbolagsfond – förra årets vinnare bland småbolagsfonder med en uppgång på 62 procent – har backat 20 procent sedan årsskiftet.

– Förra året var ett fantastiskt starkt år – det var verkligen så att alla innehav bidrog till uppgången. Och det som gick väldigt bra förra året har investerare tenderat att sälja av i år, säger Joel Backesten som tillsammans med Max Frydén förvaltar Danske Banks småbolagsfond.

Börskurserna har backat trots att många av bolagen har justerat upp såväl tillväxt- som vinstprognoser för innevarande år.

– Många aktier har fått en otroligt tuff start på året. Samtidigt har rapporterna varit bra generellt, många bolag har kommit med omvända vinstvarningar. Så vi känner oss trygga med att bolagen vi investerat i kommer att kunna leverera bra vinsttillväxt de kommande åren, säger Backesten.

Filosofin är att investera i högkvalitativa bolag med strukturell tillväxt och möjlighet att växa vinsten med 15 procent eller mer per år.

–Vi investerar alltid med en horisont på tre till fem år. Ökar vinsten med 15 procent, då har vinsten dubblats på fem år. Och vår utgångspunkt är att det är vinsttillväxten som i det långa loppet driver aktiekursen – även om den kan gå upp och ned i det korta perspektivet, säger Max Frydén.

Ett annat viktigt urvalskriterium är produktpositionering.

– En stark produktpositionering ger bolaget ett helt annat förhandlingsläge gentemot kunderna. Har du en produkt som kunderna verkligen vill ha och behöver, kan du skjuta över kostnaderna på kund i tider av inflation, säger Max Frydén.

Ett av innehaven i fonden som kan ta rejält betalt för sina produkter är finska Qt Group som utvecklar multiplattformsgränssnitt och tillhörande applikationer. Aktien har lyft hela 1 441 procent de senaste fem åren.

– Förenklat kan man säga att Qt skriver kod till displayer som du har i en BMW, en tvättmaskin eller i en Tesla. Och för varje diskmaskin eller bil som säljs får bolaget betalt enligt revenue-sharing-modellen. Qt har väldigt höga marginaler, växer kraftigt och kommer troligtvis att fortsätta göra det, säger Frydén.

En annan favorit som träffar förvaltarnas kriterier är danska Chemometec vars börskurs rusat 1 744 procent under den senaste femårsperioden. Bolaget tillverkar cellräknare som används i utveckling och produktion av specialiserade biologiska läkemedel, framför allt inom så kallad immunterapi.

– Cellterapi är en bransch som växer otroligt mycket. Bolag forskar på nya läkemedel som bland annat är tänkta att bota cancer. Man tar ut cellerna ur kroppen, modifierar dem för att de ska attackera cancercellerna, och stoppar in dem igen. Men eftersom Chemometec inte tar fram läkemedel – utan tillhandahåller verktygen – står och faller bolaget inte med ett forskningsprojekt. Vi investerar inte heller i några binära case som läkemedelsutveckling, säger Joel Backesten.

På Sverigefronten finns industriunderleverantören Nolato som nyligen förvärvade amerikanska GW Plastics.

– GW Plastics gör engångsartiklar till operationer. På grund av corona har man tvingats skjuta upp massor av operationer. Man pratar om en jättestor vårdskuld som ska betas av. Men nu börjar det släppa, och bland annat därför tycker vi bolaget är intressant, säger Backesten och fortsätter:

Samtidigt taktar övriga affärsområden på väldigt starkt och balansräkningen är i utmärkt skick. Jämfört med mycket annat är bolaget inte heller högt värderat.

Ett annat innehav med relativt låg värdering är Ratos.

– Aktien handlas till åtta gånger EBITDA. Och Ratos är numera ett välskött bolag som gjort en turn around under Jonas Wiström. Han kom in som vd 2017 och städade då ut alltifrån en dålig incitamentsstruktur till felinvesteringar och konstiga exponeringar, förklarar Joel Backesten.