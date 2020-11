Carneos vd: "Vi vill ha minst 20 procent av marknaden"

Det var onsdagen som Carnegie Fonder meddelade att man köper tre fonder av CAAM Fund Services . Men både köpare och säljare ägs av Carneo. Därmed tillförs inget nytt förvaltat kapital till fondgruppen. Affären kan närmast beskrivas som en intern konsolidering för att utnyttja Carnegie Fonders starka varumärke på ett bättre sätt.

Samtidigt har vd Christoffer Folkebo stora tillväxtambitioner – koncernens förvaltade kapital på cirka 300 miljarder kronor ska fördubblas på fem år.

– Givet att marknaderna avkastar okej och givet vissa andra flöden så innebär det att vi behöver köpa till ett förvaltat kapital på en bit över 100 miljarder kronor, säger han.

För att lyckas med det blickar Carneo såväl västerut som österut.

– Planen är att vi ska köpa in oss i en ny marknad, och det är antingen Norge eller Finland. Just nu är vi lite mer intresserade av Norge. Likheterna med Sverige är större på distributions- och rådgivningssidan i Norge än i Finland.

Men även Finland har sina meriter.

– Finland är intressant med anledning av att framväxten av alternativa investeringar kommit klart längre där än i Sverige.

Men entrébiljetterna till Finland är dyra – minimum 1 miljard kronor.

– Det finns ett antal aktörer i Finland vid sidan av bankerna och försäkringsbolagen som är av god kvalitet. Men de är noterade och har börsvärden på mellan 1 miljard och runt 5 miljarder kronor.

Det rör sig om bland andra Taaleri, eQ, Evli och United Bankers

– 1 miljard kronor är mycket pengar om man inte har några kostnadssynergier att vinna. I och med att vi inte har någon verksamhet i Finland idag så skulle ett förvärv innebära att vi kommer in på en ny marknad men har en begränsad möjlighet att slå ihop produkter, rationalisera och effektivisera.

Det finns även ett antal fristående, mindre, onoterade fondaktörer i Finland. Men de är inte intressanta enligt Christoffer Folkebo.

– Vi vill gärna ha möjlighet att bli etta eller tvåa på de marknader vi finns. I Danmark har vi C Worldwide med ett förvaltat kapital på nästan 200 miljarder. C Worldwide är den självklara ettan och Danmarks klart vassaste kapitalförvaltare. Vi vill gärna ha motsvarande position i Norge och Finland. Att vara nummer tio känns inte attraktivt.

Bland fristående fonder i Sverige är det ganska jämnt skägg mellan Carnegie Fonder , Lannebo och Öhman Fonder. Men även här vill Carneo bli den självklara ettan bland fristående fondbolag.

– I Sverige har Carnegie Fonder kanske 2 procent av fondmarknaden. Att det är så lite beror på att bankerna och försäkringsbolagen har runt 75 procent av marknaden. Tittar man på marknaden för fristående fondbolag har vi kanske en andel på 8 till 10 procent. Men för ett ledande varumärke är det fortfarande lite. Och det i sin tur beror på att det fortfarande är en väldigt fragmenterad marknad. Vi vill minst ha 20 procent av marknaden för fristående fondbolag.

Under onsdagen meddelade ni att Carnegie köper OPM-fonder, vilket innebär att ett av era varumärken försvinner. Kommer fler varumärken i sfären att försvinna?

– Nej, just nu har vi ett antal väldigt bra varumärken. Vi har C Worldwide som är närvarande i Norden men också har en global position. Carnegie Fonder har en väldigt tydlig position i Sverige men har också aktiviteter i Norge. Sedan har vi två varumärken inom alternativa fonder - Nordic Cross med hedgefonder och Alternative Solutions som jobbar med private equity och venture capital.

Redan för ett år sedan hade Carneo planer på att fördubbla sitt förvaltade kapital inom fem år. Har det blivit några förvärv under året?

– Vi var väldigt nära att göra två förvärv i februari. Jag hade redan ställt in mig mentalt. Sedan kom mars månad och corona. På ganska kort tid halverades lönsamheten för målbolagen. Turbulensen i våras har stört våra förvärvsplaner på två sätt – dels har den inneburit att det inte varit lika lätt att komma överens om priset, dels har det varit svårare att resa och göra förvärv i grannländerna, säger Christoffer Folkebo och tillägger:

– Nu är vi tillbaka där vi var i februari i år och det jag ser framför mig är att vi lyckas med ett eller ett par förvärv under det kommande året.