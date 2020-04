Börsen öppnar runt nollan

Stockholmsbörsen öppnade under torsdagen runt nollstrecket. OMXS30 är i den inledande handel upp runt 0,2 procent och OMXSPI ökar cirka 0,1 procent.



Lundin Mining faller över 5 procent efter delårsrapporten som låg klart under förväntan, ebitda-resultat på 90,3 miljoner dollar, mot analytikernas förväntan om 150 miljoner dollar, enligt Infront.



Gränges stiger med omkring 10 procent efter en stark delårsrapport för första kvartalet.



Under torsdagskvällen presenterar Apple och Amazon delårsrapporterna.