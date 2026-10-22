Kärnfusion kan vara en lösning på framtidens energibehov, hoppas USA:s regering. Därför gör man nu en stor investering i ett bolag med kopplingar till flera kända namn.
USA går in med miljarder i Sam Altmans kärnfusionsbolag
USA:s regering planerar att investera 175 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,73 miljarder kronor, i kärnfusionsbolaget Helion Energy.
Det är ett bolag med stöd från investerare som Sam Altman. Men här finns även de som har kopplingar till president Donald Trump.
Satsningen är den största hittills från handelsdepartementet till ett enskilt bolag inom sektorn.
Stora förhoppningar om potentialen
Investeringen ska finansieras genom ett forsknings- och utvecklingsprogram inom handelsdepartementet, med medel som gjorts tillgängliga genom Chips Act, skriver Financial Times.
I utbyte får den amerikanska staten en motsvarande ägarandel utan rösträtt.
Helion utvecklar teknik för kärnfusion, en energikälla som bygger på att atomkärnor slås samman vid extremt höga temperaturer.
Tekniken skiljer sig från traditionell kärnkraft, där energi frigörs genom att atomkärnor klyvs.
Kärnfusion har potential att producera stora mängder energi med betydligt mindre radioaktivt avfall, men tekniken har ännu inte kommersialiserats för storskalig elproduktion.
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Flera kända namn
Bolaget, som har sitt huvudkontor i Everett i delstaten Washington, planerar att öppna världens första fusionskraftverk 2028. Målet är att därefter leverera el till Microsoft.
Helion värderades till 15,5 miljarder dollar i en finansieringsrunda på 465 miljoner dollar i juni. Rundan leddes av Thrive Capital, investeringsbolaget som grundats av Josh Kushner. Han är bror till Jared Kushner, Trumps svärson och tidigare rådgivare.
Bland övriga investerare finns riskkapitalbolaget Mithril Capital, medgrundat av teknikmiljardären Peter Thiel, samt SoftBank Vision Fund 2.
OpenAI:s vd Sam Altman äger omkring en tredjedel av aktierna i Helion.
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Varnar för tidsbrist
Satsningen är en del av Trumpadministrationens mer aktiva industripolitik, där staten går in med kapital för att stärka amerikanska företag inom strategiskt viktiga teknikområden.
Kärnfusionsindustrin har samtidigt stora tekniska utmaningar. Trots miljardinvesteringar har inget bolag lyckats utveckla en kommersiell anläggning som kontinuerligt producerar el i stor skala.
Kritiker varnar för att flera privata aktörer har satt alltför optimistiska tidsplaner.
Handelsdepartementets finansiering ingår i ett större stödpaket på 389 miljoner dollar som presenterades på torsdagen.
Pengarna till Helion ska bland annat användas för att utveckla och tillverka halvledare för högspänning och kraftmoduler till bolagets framtida fusionsanläggningar.
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