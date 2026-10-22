USA går in med miljarder i Sam Altmans kärnfusionsbolag

USA:s regering planerar att investera 175 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,73 miljarder kronor, i kärnfusionsbolaget Helion Energy.

Det är ett bolag med stöd från investerare som Sam Altman. Men här finns även de som har kopplingar till president Donald Trump.

Satsningen är den största hittills från handelsdepartementet till ett enskilt bolag inom sektorn.

Stora förhoppningar om potentialen

Investeringen ska finansieras genom ett forsknings- och utvecklingsprogram inom handelsdepartementet, med medel som gjorts tillgängliga genom Chips Act, skriver Financial Times.

I utbyte får den amerikanska staten en motsvarande ägarandel utan rösträtt.

Helion utvecklar teknik för kärnfusion, en energikälla som bygger på att atomkärnor slås samman vid extremt höga temperaturer.

Tekniken skiljer sig från traditionell kärnkraft, där energi frigörs genom att atomkärnor klyvs.

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Kärnfusion har potential att producera stora mängder energi med betydligt mindre radioaktivt avfall, men tekniken har ännu inte kommersialiserats för storskalig elproduktion.

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