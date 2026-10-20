Med marknadsföring på stora sportevenemang kunde AIX Investment Group locka allt fler investerare. Men nu tycks det mesta ha gått snett.
Lovade 30 procents avkastning – nu säljs lyxbilarna och privatjeten pantsätts
AIX Investment Group marknadsförde sig som en framgångssaga i Dubai och lockade investerare med löften om årlig avkastning på upp till 30 procent.
Nu har bolaget slutat betala ut utlovad avkastning till tusentals kunder.
Ändå har man under tiden fortsatt att ta emot nya insättningar.
Tog emot kunder i Burj Khalifa
Enligt Financial Times har betalningarna uteblivit under de senaste elva månaderna.
Bolaget försöker nu stabilisera sin ekonomi genom att sälja tillgångar och använda fastigheter och ett privatjetplan som säkerhet för att få in nytt kapital.
AIX byggde upp sitt varumärke genom reklam hos flygbolaget Emirates, sponsring av den spanska fotbollsklubben Celta de Vigo och ett köp av ett racingstall som tävlar i Formel 2 och Formel 3.
Bolaget tog även emot kunder i sina kontor i Burj Khalifa, världens högsta byggnad.
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Kunde få provision
Investerarna lockades av utlovad årsavkastning på mellan 12 och 30 procent. Enligt tidigare anställda och rådgivare placerade AIX kundernas pengar i spekulativa investeringar i råvaror, valutor och digitala tillgångar.
Bolaget använde också ett nätverk av finansiella rådgivare och värvningssystem för att locka nya kunder.
Rådgivare kunde få provision på fem procent av investerat kapital, med högre ersättning för särskilt framgångsrika säljare.
Bland investerarna finns den brittiske entreprenören Dariush Soudi, som uppger att han investerat 145 miljoner dirham, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Han uppger att bolaget är skyldigt honom knappt en tredje del av det i utdelningar.
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Granskas av myndigheter
AIX har nu presenterat alternativ för en domstolsledd rekonstruktion.
Ett av förslagen innebär en fyraårig plan med 16 procents årlig avkastning och återbetalning av det ursprungliga kapitalet i januari 2031.
Samtidigt granskas bolaget av myndigheter i Dubai. Även tillsynsmyndigheten på Caymanöarna har ingripit mot en AIX-enhet som hanterar koncernens obligationsliknande produkter.
Enligt myndigheten har enheten aldrig varit registrerad eller auktoriserad att bedriva värdepappersverksamhet där.
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