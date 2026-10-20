Lovade 30 procents avkastning – nu säljs lyxbilarna och privatjeten pantsätts

AIX Investment Group marknadsförde sig som en framgångssaga i Dubai och lockade investerare med löften om årlig avkastning på upp till 30 procent.

Nu har bolaget slutat betala ut utlovad avkastning till tusentals kunder.

Ändå har man under tiden fortsatt att ta emot nya insättningar.

Tog emot kunder i Burj Khalifa

Enligt Financial Times har betalningarna uteblivit under de senaste elva månaderna.

Bolaget försöker nu stabilisera sin ekonomi genom att sälja tillgångar och använda fastigheter och ett privatjetplan som säkerhet för att få in nytt kapital.

AIX byggde upp sitt varumärke genom reklam hos flygbolaget Emirates, sponsring av den spanska fotbollsklubben Celta de Vigo och ett köp av ett racingstall som tävlar i Formel 2 och Formel 3.

Bolaget tog även emot kunder i sina kontor i Burj Khalifa, världens högsta byggnad.

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