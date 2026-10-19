Netflixmäklarna jagar miljardärerna – här finns fler lyxköpare än i LA

Många har följt mäklarna Oppenheim Group som säljer lyxfastigheter i Kalifornien. Nu tar de nästa steg och siktar på en omtalad marknad.
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Den amerikanska lyxmäklarfirman Oppenheim Group är känd från Netflixserierna Selling Sunset och Selling the OC.
Nu tar man ett break från Kalifornien och expanderar till Dubai – trots att konflikten i Mellanöstern har bromsat fastighetsmarknaden.
Bolaget menar att man ser stora möjligheter i emiratets marknad för exklusiva bostäder.
Har nått ut till storpublik
Kontoret i Dubai öppnade i september med 20 mäklare.
Inom en vecka uppgav bolaget att det hade fastighetsobjekt till ett sammanlagt värde av mer än 350 miljoner dirham, motsvarande omkring 95 miljoner dollar, i sin portfölj, skriver Financial Times.
Satsningen är företagets första etablering utanför Nordamerika. Oppenheim Group har omkring 130 mäklare fördelade på tre kontor i södra Kalifornien och en mindre verksamhet i mexikanska Cabo San Lucas.
Genom Netflix har bolaget fått en internationell räckvidd som sträcker sig långt utanför dess fysiska närvaro.
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Bromsade in
USA och Israels attacker mot Iran och de efterföljande iranska angreppen mot Dubai i februari skapade osäkerhet inför expansionen.
Bostadsmarknaden, som under flera år präglats av kraftig tillväxt, har därefter svalnat.
Enligt Dubais fastighetsmyndighet minskade antalet registrerade bostadsaffärer med 21 procent i mars jämfört med februari.
I september låg de månatliga transaktionerna fortfarande 36 procent under januarinivån.
Samtidigt har marknaden för de allra dyraste bostäderna visat fortsatt aktivitet. Under årets första åtta månader såldes 1 314 bostäder i Dubai för mer än 20 miljoner dirham, motsvarande omkring 5,45 miljoner dollar.
Arabian Business beskriver det som att köparna har blivit ”kräsnare”.
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Tuff konkurrens
I Los Angeles såldes under samma period 233 villor till priser som utlöser stadens särskilda skatt på dyra fastighetsaffärer.
Oppenheim Group räknar med att den internationella räckvidden ska ge bolaget en konkurrensfördel.
Tanken är att marknadsföra bostäder i Dubai till kapitalstarka köpare i USA och andra länder, samtidigt som det välkända varumärket ska göra det lättare för utländska kunder att etablera sig på marknaden.
Men konkurrensen är hård. Aktörer i Dubai framhåller att framgång inom lyxsegmentet kräver etablerade internationella kontaktnät och förmåga att faktiskt förmedla affärer, snarare än enbart marknadsföring.
Dessutom skiljer sig den lokala marknaden från den internationella lyxhandeln. Emiratiska kunder förlitar sig ofta på långvariga relationer och värdesätter diskretion, vilket kan göra det svårt för nya aktörer att vinna förtroende.
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