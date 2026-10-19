Netflixmäklarna jagar miljardärerna – här finns fler lyxköpare än i LA

Den amerikanska lyxmäklarfirman Oppenheim Group är känd från Netflixserierna Selling Sunset och Selling the OC.

Nu tar man ett break från Kalifornien och expanderar till Dubai – trots att konflikten i Mellanöstern har bromsat fastighetsmarknaden.

Bolaget menar att man ser stora möjligheter i emiratets marknad för exklusiva bostäder.

Har nått ut till storpublik

Kontoret i Dubai öppnade i september med 20 mäklare.

Inom en vecka uppgav bolaget att det hade fastighetsobjekt till ett sammanlagt värde av mer än 350 miljoner dirham, motsvarande omkring 95 miljoner dollar, i sin portfölj, skriver Financial Times.

Satsningen är företagets första etablering utanför Nordamerika. Oppenheim Group har omkring 130 mäklare fördelade på tre kontor i södra Kalifornien och en mindre verksamhet i mexikanska Cabo San Lucas.

Genom Netflix har bolaget fått en internationell räckvidd som sträcker sig långt utanför dess fysiska närvaro.

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