Nya knepet: Tar över advokatbyråns affärer – utan att äga byrån

Den amerikanska riskkapitalgruppen Charlesbank investerar i advokatbyrån Wood Smith Henning & Berman, WSHB, i en affär som värderar den Los Angeles-baserade verksamheten till omkring 700 miljoner dollar.

Investeringen är en av de största hittills i en amerikansk advokatbyrå och kan bana väg för fler affärer i sektorn.

Affären väntas offentliggöras på måndagen och genomförs med en struktur som gör det möjligt för riskkapitalbolag att investera i verksamheter som omfattas av regler mot externt ägande.

Vill effektivisera verksamheten

Flera andra advokatbyråer som arbetar med försvar i försäkringstvister undersöker liknande upplägg, rapporter Financial Times.

WSHB specialiserar sig på att försvara företag och andra organisationer mot skadeståndskrav, bland annat vid personskador, produktansvar och arbetsskador.

Försäkringsbolag står ofta för kundkontakterna och hänvisar ärenden till advokatbyråerna.

Verksamheten har nära 600 jurister fördelade på 43 kontor i USA. Branschen lockar investerare genom stabila kassaflöden och möjligheter att växa genom sammanslagningar och förvärv.

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Försäkringsbolagen pressar samtidigt sina juridiska rådgivare att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna, bland annat genom ökad användning av teknik.

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