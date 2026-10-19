Att äga en advokatbyrå är komplicerat i USA och kräver särskilda tillstånd. Men med en särskild lösning kan riskkapitalbolag ändå köpa in sig i branschen.
Nya knepet: Tar över advokatbyråns affärer – utan att äga byrån
Den amerikanska riskkapitalgruppen Charlesbank investerar i advokatbyrån Wood Smith Henning & Berman, WSHB, i en affär som värderar den Los Angeles-baserade verksamheten till omkring 700 miljoner dollar.
Investeringen är en av de största hittills i en amerikansk advokatbyrå och kan bana väg för fler affärer i sektorn.
Affären väntas offentliggöras på måndagen och genomförs med en struktur som gör det möjligt för riskkapitalbolag att investera i verksamheter som omfattas av regler mot externt ägande.
Vill effektivisera verksamheten
Flera andra advokatbyråer som arbetar med försvar i försäkringstvister undersöker liknande upplägg, rapporter Financial Times.
WSHB specialiserar sig på att försvara företag och andra organisationer mot skadeståndskrav, bland annat vid personskador, produktansvar och arbetsskador.
Försäkringsbolag står ofta för kundkontakterna och hänvisar ärenden till advokatbyråerna.
Verksamheten har nära 600 jurister fördelade på 43 kontor i USA. Branschen lockar investerare genom stabila kassaflöden och möjligheter att växa genom sammanslagningar och förvärv.
Försäkringsbolagen pressar samtidigt sina juridiska rådgivare att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna, bland annat genom ökad användning av teknik.
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Investeringar i AI väntar
Investeringen från Charlesbank ska ge WSHB större finansiella resurser för att förvärva andra byråer, rekrytera större grupper av jurister och investera i artificiell intelligens.
Upplägget ska också ge nuvarande och framtida delägare möjlighet att bygga upp värden genom ägande.
Affären bygger på en så kallad management services organisation, MSO. Konstruktionen innebär att advokatverksamheten delas upp i två delar.
En juridisk enhet, som ägs av advokater, ansvarar för den juridiska rådgivningen. En separat serviceorganisation äger merparten av tillgångarna, däribland varumärket, och säljer tjänster till advokatbyrån.
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Fler kan följa
Charlesbank kommer att äga majoriteten av WSHB:s nya serviceorganisation. Advokatbyråns medgrundare Daniel Berman blir vd för den nya enheten, medan delägarna behåller ägarandelar i båda bolagen.
Amerikanska regler om yrkesetik förbjuder i många fall personer utan juristexamen att äga advokatbyråer.
MSO-modellen har därför blivit ett sätt för riskkapitalbolag att få ekonomisk exponering mot juridiska verksamheter utan att formellt äga själva advokatbyrån, enligt Reed Smith.
Fler affärer kan följa. Advokatbyråerna Freeman Mathis & Gary, med bas i Atlanta, och Tyson & Mendes i San Diego har anlitat banker för att undersöka intresset från potentiella köpare.
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