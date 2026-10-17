17 okt.
2026

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Börs & finans

Motstånd växer mot självkörande bilar i London – förare oroar sig för arbetslöshet

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Alex Kendall är vd på Wayve. (Foto: Kin Cheung /AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Storbritannien är nästa land som testar självkörande bilar på bredare front. Men bolagen tvingas möta protester i flera läger.

Självkörande taxibilar har redan spridit sig i USA, och nu vinner man även mark i Storbritannien.

Men motståndet växer i London, där förare oroar sig för att ny teknik ska slå ut deras försörjning.

Dessutom kräver politiker att stadens transportmyndighet får större befogenheter att kontrollera hur de förarlösa fordonen används.

Många förare riskerar att stå utan jobb

Över 100 000 personer står på väntelista hos Uber för att testa tjänsten i London, där de första försöken med självkörande taxibilar inleddes i september, skriver The Guardian.

Bakom satsningen står Uber och teknikbolaget Wayve, vars fordon fortfarande har en mänsklig säkerhetsförare ombord.

På lördagen planerar fackförbundet App Drivers and Couriers Union en protest utanför Wayves huvudkontor och depå i London.

Förarna befarar att automatiseringen ska pressa deras inkomster och på sikt göra yrket överflödigt.

En rapport från tankesmedjan Centre for British Progress uppskattar att över 400 000 förare i Storbritannien, varav 121 000 i London, snart kan få se stora delar av sitt arbete försvinna.

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Pekar på flera osäkerheter

Organisationen vill att självkörande fordon beskattas för att finansiera omställningen och kompensera för de ekonomiska konsekvenserna.

Även Londons politiska ledning uttrycker oro. Stadens transportutskott vill att regeringen ger Transport for London, TfL, full befogenhet att utfärda och återkalla tillstånd för självkörande taxitjänster.

I dag ansvarar TfL för licensiering av persontransporter, medan regeringen avgör om autonoma fordon får användas.

Enligt de föreslagna reglerna skulle transportmyndigheten ha begränsade möjligheter att påverka hur tjänsterna bedrivs.

Politikerna pekar på osäkerhet kring effekterna på kollektivtrafik, trängsel, trafiksäkerhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Tror på fler resmöjligheter

Londons borgmästare Sadiq Khan har också uttryckt oro för hur tekniken kan påverka både arbetstillfällen och stadens transportsystem, skriver BBC.

Uber uppger att vanliga förare och självkörande fordon väntas verka parallellt under lång tid, men medger att utvecklingen kommer att påverka både arbetstagare och lokalsamhällen.

Wayve framhåller samtidigt att tekniken kan förbättra trafiksäkerheten och ge fler resmöjligheter.

Den brittiska regeringen vill göra landet ledande inom självkörande teknik. Samtidigt har fackförbund krävt en plan för omskolning och nya arbeten för förare som riskerar att förlora sin försörjning.

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