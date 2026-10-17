Motstånd växer mot självkörande bilar i London – förare oroar sig för arbetslöshet

Självkörande taxibilar har redan spridit sig i USA, och nu vinner man även mark i Storbritannien.

Men motståndet växer i London, där förare oroar sig för att ny teknik ska slå ut deras försörjning.

Dessutom kräver politiker att stadens transportmyndighet får större befogenheter att kontrollera hur de förarlösa fordonen används.

Många förare riskerar att stå utan jobb

Över 100 000 personer står på väntelista hos Uber för att testa tjänsten i London, där de första försöken med självkörande taxibilar inleddes i september, skriver The Guardian.

Bakom satsningen står Uber och teknikbolaget Wayve, vars fordon fortfarande har en mänsklig säkerhetsförare ombord.

På lördagen planerar fackförbundet App Drivers and Couriers Union en protest utanför Wayves huvudkontor och depå i London.

Förarna befarar att automatiseringen ska pressa deras inkomster och på sikt göra yrket överflödigt.

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En rapport från tankesmedjan Centre for British Progress uppskattar att över 400 000 förare i Storbritannien, varav 121 000 i London, snart kan få se stora delar av sitt arbete försvinna.

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