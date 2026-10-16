Etiska regler har gjort att den norska oljefonden har behövt sälja vissa försvarsrelaterade innehav. Men framöver kan regelverket se annorlunda ut.
Norska oljefonden kan få investera i kärnvapen efter förslag om regeländring
Norges statliga oljefond kan få möjlighet att investera i fler amerikanska och europeiska försvarsbolag efter en översyn av fondens etiska regler.
Förslaget innebär bland annat att vissa företag med koppling till kärnvapenproduktion åter kan bli aktuella för investeringar.
Fonden, som förvaltas av Norges Bank Investment Management, är världens största statliga investeringsfond.
Ska tillämpas annorlunda
Dess värde uppgår till omkring 2 300 miljarder dollar, motsvarande 21 800 miljarder norska kronor.
Översynen har genomförts av den oberoende Gjedremkommittén, som på torsdagen överlämnade sina rekommendationer till det norska finansdepartementet.
Arbetet inleddes efter kontroverser kring fondens beslut att avyttra innehav i bland annat israeliska och amerikanska företag.
Enligt kommitténs förslag ska förbudet mot investeringar i kärnvapenproducenter finnas kvar, men tillämpas annorlunda. Företag med säte i kärnvapenstater som är allierade med Norge enligt icke-spridningsavtalet ska kunna omfattas av undantag, skriver CNBC.
Det skulle öppna för investeringar i vissa amerikanska och europeiska försvarsföretag som i dag är uteslutna, däribland Boeing, Lockheed Martin och BAE Systems.
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Varnar för motåtgärder
Kommittén vill även att fonden ska kunna investera i företag som tillverkar vapen som Norge behöver för sitt eget försvar.
Samtidigt föreslås att kravet på att bedöma om vapnen används i enlighet med internationell humanitär rätt tas bort från fondens urvalskriterier.
Bakgrunden är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, med krigen i Ukraina och Mellanöstern samt ökade spänningar mellan stormakter.
Kommittén varnar också för att etiskt motiverade investeringsbeslut i högre grad kan uppfattas som politiska ställningstaganden och leda till motåtgärder mot Norge.
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Fick kritik av USA
Fondens beslut att sälja innehav i amerikanska Caterpillar och fem israeliska banker mötte tidigare kritik från USA:s utrikesdepartement, skriver Reuters.
Avyttringarna motiverades med risken för att bolagen bidrog till kränkningar av mänskliga rättigheter i palestinska områden.
Förslagen som nu har kommit om att ändra reglerna har väckt kritik från människorättsorganisationer.
Amnesty International Norge varnar för att förändringarna kan försvaga ansvarsutkrävandet, medan norska Röda Korset anser att investeringar i kärnvapenproducenter skulle innebära ett allvarligt etiskt avsteg.
Förslagen ska nu ut på offentlig remiss. Finansdepartementet väntas lägga fram ett nytt regelverk under våren, och det norska parlamentet väntas rösta om förändringarna i mitten av 2027. Fram till dess gäller nuvarande regler.
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