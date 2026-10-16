Norska oljefonden kan få investera i kärnvapen efter förslag om regeländring

Norges statliga oljefond kan få möjlighet att investera i fler amerikanska och europeiska försvarsbolag efter en översyn av fondens etiska regler.

Förslaget innebär bland annat att vissa företag med koppling till kärnvapenproduktion åter kan bli aktuella för investeringar.

Fonden, som förvaltas av Norges Bank Investment Management, är världens största statliga investeringsfond.

Ska tillämpas annorlunda

Dess värde uppgår till omkring 2 300 miljarder dollar, motsvarande 21 800 miljarder norska kronor.

Översynen har genomförts av den oberoende Gjedremkommittén, som på torsdagen överlämnade sina rekommendationer till det norska finansdepartementet.

Arbetet inleddes efter kontroverser kring fondens beslut att avyttra innehav i bland annat israeliska och amerikanska företag.

Enligt kommitténs förslag ska förbudet mot investeringar i kärnvapenproducenter finnas kvar, men tillämpas annorlunda. Företag med säte i kärnvapenstater som är allierade med Norge enligt icke-spridningsavtalet ska kunna omfattas av undantag, skriver CNBC.

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Det skulle öppna för investeringar i vissa amerikanska och europeiska försvarsföretag som i dag är uteslutna, däribland Boeing, Lockheed Martin och BAE Systems.

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