AI kan hjälpa länder i det globala syd att påskynda sin ekonomiska utveckling. Framsteg som annars kunde ha tagit ett sekel kan nås på betydligt kortare tid, enligt Världsbanken.
Världsbanken: AI kan ge fattigare länder en genväg till utveckling
Världsbanken ser artificiell intelligens som en möjlighet för länder med begränsade resurser att påskynda sin ekonomiska utveckling. I stället för att försöka konkurrera med de stora teknikbolagens mest avancerade AI-system bör länderna satsa på mindre, specialiserade modeller som löser konkreta problem.
Det är huvudbudskapet i en artikel i The Guardian den 18 oktober, som beskriver hur Världsbanken vill se fler så kallade små AI-lösningar i ekonomier där tillgången till expertkunskap, digital infrastruktur och avancerad teknik ofta är begränsad.
Enligt Världsbankens rapport World Development Report 2026 kan AI på ett årtionde åstadkomma sådant som annars hade kunnat ta ett sekel. Det handlar om potentialen att sprida kunskap och expertis snabbare än tidigare tekniska framsteg har gjort möjligt.
Läs också: Utvecklingsländer flyr dollarn – här är valutan som tar över. Realtid
AI som fungerar där infrastrukturen brister
Mindre AI-modeller tränas för mer avgränsade uppgifter, i stället för att försöka hantera så många olika användningsområden som möjligt. Det kan göra dem lättare att anpassa till lokala språk och behov. De kan också användas i mobiltelefoner och miljöer med svag internetuppkoppling.
Paschal Donohoe, Världsbankens kunskapschef, säger till The Guardian att AI behöver anpassas till lokala förutsättningar för att kunna bidra till ekonomisk utveckling. En modell som fungerar på ett lokalt språk och med begränsad uppkoppling kan göra specialiserad kunskap tillgänglig för människor som annars har svårt att få tillgång till den.
Ett exempel som Donohoe lyfter är indiska jordbrukare som behöver analyser av jordmånen på sitt eget språk. Det finns inte tillräckligt många forskare och jordbruksexperter för att ge varje mindre jordbruk individuell rådgivning. En AI-tjänst i mobiltelefonen skulle kunna hjälpa till att göra sådan information mer tillgänglig.
Världsbankens rapport pekar också på hur AI kan hjälpa jordbrukare att fatta bättre beslut med hjälp av väderprognoser, stödja läkare i diagnostik och hjälpa lärare att ta fram bättre undervisningsmaterial.
AI kan göra vården mer tillgänglig
Även Världshälsoorganisationen, WHO, ser potential i AI för att förbättra tillgången till vård. Organisationen beskriver användningsområden som diagnostik, klinisk vård, läkemedelsutveckling, sjukdomsövervakning och hantering av hälso- och sjukvårdssystem.
I länder där tillgången till medicinsk expertis är begränsad kan AI bidra till att sprida kunskap och stödja vårdpersonal. WHO betonar samtidigt att tekniken måste införas ansvarsfullt och på ett sätt som inte förstärker ojämlikheten i vården.
AI möjliga samhällsnytta handlar därmed inte enbart om att automatisera arbetsuppgifter. Tekniken kan också bidra till att fler får tillgång till information och tjänster som tidigare varit svåra eller kostsamma att tillhandahålla.
Läs också: 37 döda efter gruvtillslag – Nigerias guldjakt under lupp. Realtid
El och internet är fortfarande avgörande
Potentialen innebär inte att AI automatiskt leder till tillväxt. Världsbanken framhåller att tekniken behöver kompletteras med fungerande infrastruktur, utbildning, kompetens och institutioner som kan använda den.
Utmaningarna är betydande. Enligt rapporten saknar nästan en tredjedel av landsbygdsskolorna i Afrika söder om Sahara elektricitet, medan mer än två tredjedelar saknar en stabil internetuppkoppling.
Även Internationella valutafondens, IMF, chef Kristalina Georgieva har betonat betydelsen av tillgång till el och digital infrastruktur för att AI ska kunna få bred spridning.
Världsbankens budskap är därför inte att alla länder behöver utveckla egna avancerade AI-system från grunden. De kan börja med att använda befintliga verktyg och anpassa dem till lokala språk, behov och förhållanden.
Om mindre och mer tillgängliga AI-lösningar kan sprida expertkunskap till fler människor, kan de bidra till att påskynda utvecklingen i länder som länge haft begränsade resurser. Det är den möjligheten Världsbanken vill att det globala syd ska ta vara på.
Läs också: Förbjudet att kasta pengar i Nigeria: ”Galet”. Realtid