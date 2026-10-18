Världsbanken: AI kan ge fattigare länder en genväg till utveckling

Världsbanken ser artificiell intelligens som en möjlighet för länder med begränsade resurser att påskynda sin ekonomiska utveckling. I stället för att försöka konkurrera med de stora teknikbolagens mest avancerade AI-system bör länderna satsa på mindre, specialiserade modeller som löser konkreta problem.

Det är huvudbudskapet i en artikel i The Guardian den 18 oktober, som beskriver hur Världsbanken vill se fler så kallade små AI-lösningar i ekonomier där tillgången till expertkunskap, digital infrastruktur och avancerad teknik ofta är begränsad.

Enligt Världsbankens rapport World Development Report 2026 kan AI på ett årtionde åstadkomma sådant som annars hade kunnat ta ett sekel. Det handlar om potentialen att sprida kunskap och expertis snabbare än tidigare tekniska framsteg har gjort möjligt.

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AI som fungerar där infrastrukturen brister

Mindre AI-modeller tränas för mer avgränsade uppgifter, i stället för att försöka hantera så många olika användningsområden som möjligt. Det kan göra dem lättare att anpassa till lokala språk och behov. De kan också användas i mobiltelefoner och miljöer med svag internetuppkoppling.

Paschal Donohoe, Världsbankens kunskapschef, säger till The Guardian att AI behöver anpassas till lokala förutsättningar för att kunna bidra till ekonomisk utveckling. En modell som fungerar på ett lokalt språk och med begränsad uppkoppling kan göra specialiserad kunskap tillgänglig för människor som annars har svårt att få tillgång till den.

Ett exempel som Donohoe lyfter är indiska jordbrukare som behöver analyser av jordmånen på sitt eget språk. Det finns inte tillräckligt många forskare och jordbruksexperter för att ge varje mindre jordbruk individuell rådgivning. En AI-tjänst i mobiltelefonen skulle kunna hjälpa till att göra sådan information mer tillgänglig.

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Världsbankens rapport pekar också på hur AI kan hjälpa jordbrukare att fatta bättre beslut med hjälp av väderprognoser, stödja läkare i diagnostik och hjälpa lärare att ta fram bättre undervisningsmaterial.