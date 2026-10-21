Eurokrisens mardröm är tillbaka – men bankerna är rustade

De stigande räntorna på eurozonens statsobligationer väcker minnen av skuldkrisen som skakade valutaunionen för drygt 15 år sedan. Analytiker och investerare menar dock att bankerna i dag är betydligt bättre förberedda, rapporterar Reuters.

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Under eurokrisen uppstod den så kallade ”doom loopen”, den onda cirkeln där svaga statsfinanser och sårbara banker drog ner varandra. Förluster på statsobligationer slog mot bankerna, som i flera fall räddades med statliga pengar. Det tärde i sin tur ytterligare på statsbudgetarna.

”Det finns en gräns för hur mycket man kan skydda sig mot den egna statens kreditrisk. Bankerna har ett bättre utgångsläge, men de är inte immuna”, säger Simon Ainsworth, senior bankanalytiker på kreditvärderingsinstitutet Moody’s, till Reuters.

Frankrike i stormens öga

Oron syns tydligt på börsen. Europeiska bankaktier har fallit med 10 procent de senaste sex veckorna, fem gånger mer än den breda marknaden. Nedgången kommer efter ett långt rally som tog sektorn till den högsta nivån på 16 år. För Frankrikes tre största banker är raset 17 procent.

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Frankrike, med ett stort budgetunderskott, sociala oroligheter och ett presidentval 2027 där kandidater från ytterhögern och ytterkanten till vänster leder opinionen, står i centrum. Den franska tioårsräntan steg på tisdagen till 4,96 procent, efter att i början av oktober ha nått sin högsta nivå sedan juli 2002. Räntegapet mot Tyskland ligger på drygt 150 punkter och var i början av månaden det största sedan november 2011, enligt Reuters.

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Efter helgens oroligheter föll franska aktier, obligationer och euron samtidigt på måndagen, och de franska räntorna ligger nu över både Italiens och Greklands, rapporterar CNBC. Även euron har pressats till sin lägsta nivå på 17 månader, som Dagens PS rapporterat.