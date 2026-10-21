Paris efter kravallerna – flyg från Stockholm går att hitta under tusenlappen

Svenska resenärer varnas för två datum

För turister fungerar stora delar av Paris fortfarande som vanligt. Kaféer serverar kaffe, restauranger öppnar och de stora sevärdheterna försöker hålla normal verksamhet.

Men läget kan förändras snabbt.

Sveriges ambassad i Paris uppmanar svenska resenärer att vara uppmärksamma, undvika folksamlingar och följa lokala myndigheters instruktioner.

Två datum pekas särskilt ut, den 24 oktober och den 31 oktober. Då planeras mobiliseringar och strejker i hela Frankrike.

Ambassaden varnar för att brinnande barrikader, sammandrabbningar och störningar i trafiken kan förekomma.

Franska fackförbund har dessutom utlyst en ny nationell strejk den 5 november.

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Paris fungerar till stora delar som vanligt mellan demonstrationerna. Kaféstolarna står fortfarande tätare än kravallstaketen. (Foto: Thibault Camus/AP/TT)

Paris under tusenlappen från Arlanda

Den som kan vänta tills januari hittar desto trevligare siffror.

En sökning hos Flygresor.se på onsdagsmorgonen den 21 oktober visar Stockholm Arlanda–Paris Orly tur och retur den 15–18 januari 2027 för 976 kronor.

Några avgångar samma helg ligger på 977 respektive 1 000 kronor. Helgen därpå går det att hitta biljetter från 1 007 kronor.

Det är priser som gör Paris billigare att nå än många svenska tågresor.

För resor redan i slutet av oktober är prisbilden något högre. Stockholm–Paris tur och retur med avresa den 31 oktober ligger kring 1 900 kronor. Det datumet sammanfaller dessutom med en av de protestdagar som Sveriges ambassad särskilt varnar för. Res alltså på egen risk, men kom ihåg att Paris är alltid Paris.

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