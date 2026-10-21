Frankrike har haft en av sina våldsammaste protesthelger på många år och delar av Paris har belagts med lokala utegångsförbud. För svenska resenärer finns samtidigt ett märkligt lockbete, flygpriserna till den franska huvudstaden är låga och biljetter från Stockholm går just nu att hitta för under tusenlappen. Men innan du beställer en billig weekend finns några datum att skriva in i kalendern.
Paris efter kravallerna – flyg från Stockholm går att hitta under tusenlappen
Paris städar upp efter kravallerna
Omkring 2 400 personer greps efter helgens upplopp och nästan 1 000 poliser skadades, enligt det franska inrikesdepartementet.
Paris var ett av centrumen för våldsamheterna. Place de la République, Les Halles och delar av centrala staden drabbades av plundring, bränder och sammandrabbningar mellan demonstranter och polis.
Även de fina kvarteren fick bekanta sig med en mindre exklusiv sida av Paris. Fönster hos Dior, Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren och Gucci skadades under helgen.
Premiärminister Sébastien Lecornu valde lokala utegångsförbud framför ett generellt förbud för hela Paris.
”My determination to restore order is absolute”, sade han efter helgens kravaller.
Polisen införde bland annat utegångsförbud runt Place de la République och Les Halles.
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Svenska resenärer varnas för två datum
För turister fungerar stora delar av Paris fortfarande som vanligt. Kaféer serverar kaffe, restauranger öppnar och de stora sevärdheterna försöker hålla normal verksamhet.
Men läget kan förändras snabbt.
Sveriges ambassad i Paris uppmanar svenska resenärer att vara uppmärksamma, undvika folksamlingar och följa lokala myndigheters instruktioner.
Två datum pekas särskilt ut, den 24 oktober och den 31 oktober. Då planeras mobiliseringar och strejker i hela Frankrike.
Ambassaden varnar för att brinnande barrikader, sammandrabbningar och störningar i trafiken kan förekomma.
Franska fackförbund har dessutom utlyst en ny nationell strejk den 5 november.
Paris under tusenlappen från Arlanda
Den som kan vänta tills januari hittar desto trevligare siffror.
En sökning hos Flygresor.se på onsdagsmorgonen den 21 oktober visar Stockholm Arlanda–Paris Orly tur och retur den 15–18 januari 2027 för 976 kronor.
Några avgångar samma helg ligger på 977 respektive 1 000 kronor. Helgen därpå går det att hitta biljetter från 1 007 kronor.
Det är priser som gör Paris billigare att nå än många svenska tågresor.
För resor redan i slutet av oktober är prisbilden något högre. Stockholm–Paris tur och retur med avresa den 31 oktober ligger kring 1 900 kronor. Det datumet sammanfaller dessutom med en av de protestdagar som Sveriges ambassad särskilt varnar för. Res alltså på egen risk, men kom ihåg att Paris är alltid Paris.
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