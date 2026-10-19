Rapport från den tjugonde pressträffen i riksdagen efter valet. Måndag den 19 oktober klockan 13.31. Talman Anders Norlén, även känd för Sveriges snyggaste hår, var tillbaka i händelsernas epicentrum efter ännu en helg utan en ny regering.
Den pinsamma cirkusen i riksdagen fortsätter - ingen statsminister i sikte
Nu är det Centerns tur
Uppdraget att lösa denna parlamentariska knut går nu till Centerns ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Budskapet från talmannen tycks vara att köra mittenalternativet i botten. Deadline: nästa måndag. Underförstått: att prata med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson om hon kan tänka sig att hoppa över blockgränsen och ner i Magdalena Anderssons säng.
Huruvida detta kommer att sluta med en statsministeromröstning är oklart. Men skulle det bli aktuellt är det i första hand Magdalena Andersson som ska prövas. Elisabeth Thand Ringqvist är en betydligt mer osannolik kandidat.
Partiledaren Simona Mohamsson blev i dagens DN uppläxad av ledarsidans vassaste röst, Susanne Nyström, eftersom hon inte svarat i telefon när Magda ringde och sedan gick på fotboll med Jimmie Åkesson.
Förra gången Liberalerna hoppade ner i Socialdemokraternas säng lyckades de med minsta möjliga marginal radera sitt borgerliga parti. Jag gissar att denna övning förskräcker, men kanske svarar Simona när Elisabeth ringer. En idé vore att testa att ringa från hemligt nummer, som våra medier brukar göra. Men jag gissar på ett fetnej även denna gång.
Regeringskaosets stora vinnare hitintills: SVT Aktuellt
Fram till dess att Sverige har en ny regering följer Realtids Viggo Cavling maktspelet från insidan. Denna gång från tv-soffan. SVT Aktuellt.
Talmannen vill slippa 2018 igen
Jag räckte upp handen och frågade talmannen varför ett av landets mindre partier, dessutom det med flest röda linjer, fick detta sonderingsuppdrag. Svaret blev att talmannen inte vill upprepa pingpongmatchen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna från 2018.
Min nyfikne bänkgranne i pressrummet, Henrik Torehammar på Svenska Dagbladet, undrade om Elisabeth Thand Ringqvist fått i uppdrag att prata med alla partiledare för att få fram en regering, men fick svaret att något sådant löfte inte hade givits.
Suck.
Cirkusen fortsätter
Det är förstås pinsamt att cirkusen ska fortsätta fram till minst ännu en statsministeromröstning,troligen två, innan våra folkvalda kan börja samarbeta på allvar. Samtidigt tycks talmannen förstå att cirkusens agerande inte är bra för förtroendet för demokratin i Sverige. Ett litet steg framåt.
Folket har röstat, och om vi bortser från de politiska nördarna i pressrummet är förståelsen liten för alla dessa röda linjer. Jag får ge min krönikekollega Alex Schulman rätt. Denna lekstuga är inte värdig.
Och som sagt: mitt stalltips om extraval ligger förstås kvar.
Därför borde C, S och SD bilda regering tillsammans
Ostron i Östermalmshallen, Ernst Kirchsteiger, Malena Ivarsson och en tanke som vägrar släppa: C, S och SD helt enkelt bilda regering .