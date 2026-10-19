Den pinsamma cirkusen i riksdagen fortsätter - ingen statsminister i sikte

Nu är det Centerns tur

Uppdraget att lösa denna parlamentariska knut går nu till Centerns ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Budskapet från talmannen tycks vara att köra mittenalternativet i botten. Deadline: nästa måndag. Underförstått: att prata med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson om hon kan tänka sig att hoppa över blockgränsen och ner i Magdalena Anderssons säng.

Huruvida detta kommer att sluta med en statsministeromröstning är oklart. Men skulle det bli aktuellt är det i första hand Magdalena Andersson som ska prövas. Elisabeth Thand Ringqvist är en betydligt mer osannolik kandidat.

Partiledaren Simona Mohamsson blev i dagens DN uppläxad av ledarsidans vassaste röst, Susanne Nyström, eftersom hon inte svarat i telefon när Magda ringde och sedan gick på fotboll med Jimmie Åkesson.

Förra gången Liberalerna hoppade ner i Socialdemokraternas säng lyckades de med minsta möjliga marginal radera sitt borgerliga parti. Jag gissar att denna övning förskräcker, men kanske svarar Simona när Elisabeth ringer. En idé vore att testa att ringa från hemligt nummer, som våra medier brukar göra. Men jag gissar på ett fetnej även denna gång.