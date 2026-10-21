Inte en enda incitamentsaktie i Kinneviks femåriga bonusprogram från 2021 blir till riktiga aktier. Kursraset gjorde målen ouppnåeliga, men en stor del av notan för aktieägarna betalades redan när programmet startade.
Kinneviks bonusprogram blev en nolla – kostade närmare 58 miljoner
Investmentbolaget Kinnevik löser in samtliga 793 046 utestående incitamentsaktier i sitt långsiktiga incitamentsprogram för 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.
Aktierna är fördelade lika mellan serie C 2021 och serie D 2021, och skälet är att prestationsvillkoren inte uppfyllts under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2026.
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Deltagarna får ingenting tillbaka. Enligt villkoren löses de aktier som inte uppfyllt kraven in efter mätperioden utan återbetalning.
Krävde åtta procent om året
Ribban var tydlig. Enligt kallelsen till extrastämman hösten 2021 krävde C-aktierna en genomsnittlig årlig totalavkastning på B-aktien om minst åtta procent för att något alls skulle falla ut, och 25 procent för fullt utfall. För D-aktierna gällde samma nivåer för substansvärdets årliga utveckling.
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Kinnevik har inte varit i närheten. När programmet utformades stod B-aktien i 343,70 kronor. Vid utgången av tredje kvartalet i år var kursen 62 kronor, vilket gav en substansrabatt på 42 procent, rapporterar Placera. Inte heller inlösenprogrammet 2024 på 23 kronor per aktie räcker för att komma i närheten av kravet, som över fem år motsvarade en total uppgång på nära 47 procent.
Substansvärdet har gått samma väg. Det uppgick till 107,75 kronor per aktie vid kvartalets slut, 17 procent lägre än vid årsskiftet. Under första kvartalet skrevs värderingen av stålsatsningen Stegra ned med 83 procent, enligt EFN.
Notan betald i förväg
Trots att programmet slutar på noll har det kostat. Kinnevik delade ut incitamentsaktierna gratis och betalade även deltagarnas skatt för gåvan.
Skattesubventionen beräknades till 30,7 miljoner kronor inklusive sociala avgifter och kostnadsfördes 2021. Därtill kom en redovisningsmässig kostnad enligt IFRS 2 på 27,2 miljoner. Kalkylen byggde på fullt deltagande med 36 personer. Programmet omfattade ursprungligen 33 deltagare.
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Potentialen var stor. Enligt det ursprungliga förslaget kunde värdet av de aktier som omvandlades uppgå till cirka 1,76 miljarder kronor i bästa fall. Dagen före stämman sänkte styrelsen taket för maximal vinst per incitamentsaktie från 6,0 till 4,25 gånger B-aktiens genomsnittskurs i september 2021.
Ny vd städar
Programmet sjösattes under Georgi Ganev. I mars i år fick han lämna med omedelbar verkan och ersattes tillfälligt av tidigare Zalando-chefen Rubin Ritter, enligt EFN.
Sedan 1 augusti leds bolaget av Helena Saxon, tidigare finanschef på Investor. Hon vill styra Kinnevik mot en mer koncentrerad portfölj med större tyngd i europeiska tillväxtbolag i senare skeden, och bolaget står fast vid målet att pressa förvaltningskostnaderna till 200 miljoner kronor 2027.
Kostnadsfrågan har legat högt på agendan. Kinnevik betalade 48 procent mer i ledningsarvoden än Investor mellan 2020 och 2025, trots att bolaget är 60 gånger mindre, enligt en genomgång från Dagens PS.
Realtid har tidigare skrivit om hur Kinnevik försöker vinna tillbaka institutionella ägare. Saxons uppdrag har också beskrivits som en tydlig brytning med de senaste årens investeringsfilosofi.