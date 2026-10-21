Kinneviks bonusprogram blev en nolla – kostade närmare 58 miljoner

Investmentbolaget Kinnevik löser in samtliga 793 046 utestående incitamentsaktier i sitt långsiktiga incitamentsprogram för 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktierna är fördelade lika mellan serie C 2021 och serie D 2021, och skälet är att prestationsvillkoren inte uppfyllts under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2026.

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Deltagarna får ingenting tillbaka. Enligt villkoren löses de aktier som inte uppfyllt kraven in efter mätperioden utan återbetalning.

Krävde åtta procent om året

Ribban var tydlig. Enligt kallelsen till extrastämman hösten 2021 krävde C-aktierna en genomsnittlig årlig totalavkastning på B-aktien om minst åtta procent för att något alls skulle falla ut, och 25 procent för fullt utfall. För D-aktierna gällde samma nivåer för substansvärdets årliga utveckling.

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Kinnevik har inte varit i närheten. När programmet utformades stod B-aktien i 343,70 kronor. Vid utgången av tredje kvartalet i år var kursen 62 kronor, vilket gav en substansrabatt på 42 procent, rapporterar Placera. Inte heller inlösenprogrammet 2024 på 23 kronor per aktie räcker för att komma i närheten av kravet, som över fem år motsvarade en total uppgång på nära 47 procent.

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Substansvärdet har gått samma väg. Det uppgick till 107,75 kronor per aktie vid kvartalets slut, 17 procent lägre än vid årsskiftet. Under första kvartalet skrevs värderingen av stålsatsningen Stegra ned med 83 procent, enligt EFN.