Kinas järngrepp om sällsynta jordartsmetaller ställer till problem i Japan. Snart kan landets lager av yttrium ta slut.
Japan är nära att få slut på viktig metall – vädjar om hjälp
Japan riskerar att få slut på det kritiska sällsynta jordartsmetallen yttrium inom några månader.
Nu vädjar Tokyo till USA om hjälp med att få Kina att lätta på exportrestriktionerna.
Annars kan dessa restriktionerna hota att störa den globala fordons-, försvars- och halvledarindustrin, menar experter.
Viktigt i flera industrier
Enligt Financial Times har japanska myndigheter uppmärksammat både den amerikanska regeringen och stora amerikanska företag på situationens allvar.
Om Kina inte ändrar sin politik, eller om västländerna inte hittar alternativa leverantörer och bygger upp sina lager, kan bristen bli akut redan före årsskiftet.
Yttrium är en värmetålig metall som bland annat används i beläggningar för motorer och i utrustning för tillverkning av halvledare.
Materialet är också viktigt för flygindustrin, och amerikanska försvarskedjor är beroende av komponenter som tillverkas i Japan och innehåller yttrium.
Kontrollerar leveranskedjorna
Kina dominerar både utvinningen och bearbetningen av sällsynta jordartsmetaller. Landets kontroll över leveranskedjorna har blivit ett viktigt verktyg i handelskonflikten med USA.
Peking har dessutom skärpt exportrestriktionerna mot Japan efter uttalanden från premiärminister Sanae Takaichi om hotet mot Japan vid en eventuell konflikt kring Taiwan.
Bristen har redan fått kraftiga effekter på priserna. Enligt prisbedömningar från Argus har priset på yttriumoxid utanför Kina stigit till 1 150 dollar per kilo.
Det är 179 gånger högre än för två år sedan. I Kina ligger priset samtidigt på omkring 9 dollar per kilo.
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Har hållit flera möten
USA och Japan har hållit flera möten om situationen, skriver Reuters.
Förra månaden samlades representanter från det amerikanska energidepartementet och Japans industridepartement i Washington för att diskutera kritiska mineraler och möjliga åtgärder.
Washington har samtidigt anklagat Kina för att inte fullt ut leva upp till löften om lättade exportrestriktioner inom ramen för den handelsöverenskommelse som länderna nådde i oktober förra året.
Bristen riskerar även att påverka flygindustrin. USA har varnat för att exporten av jetmotorer till Kinas flygplanstillverkare Comac kan begränsas, eftersom produktionen påverkas av bristen på yttrium.
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