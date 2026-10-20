Japan är nära att få slut på viktig metall – vädjar om hjälp

Japan riskerar att få slut på det kritiska sällsynta jordartsmetallen yttrium inom några månader.

Nu vädjar Tokyo till USA om hjälp med att få Kina att lätta på exportrestriktionerna.

Annars kan dessa restriktionerna hota att störa den globala fordons-, försvars- och halvledarindustrin, menar experter.

Viktigt i flera industrier

Enligt Financial Times har japanska myndigheter uppmärksammat både den amerikanska regeringen och stora amerikanska företag på situationens allvar.

Om Kina inte ändrar sin politik, eller om västländerna inte hittar alternativa leverantörer och bygger upp sina lager, kan bristen bli akut redan före årsskiftet.

Yttrium är en värmetålig metall som bland annat används i beläggningar för motorer och i utrustning för tillverkning av halvledare.

Materialet är också viktigt för flygindustrin, och amerikanska försvarskedjor är beroende av komponenter som tillverkas i Japan och innehåller yttrium.

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