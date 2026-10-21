Nästan var tionde person får gå från e-handelsjätten Ebay. Det kommer ovanpå stora nedskärningar sedan tidigare.
Ebay säger upp 1 000 anställda – satsar mer på AI
E-handelsbolaget Ebay planerar att säga upp omkring 1 000 anställda, motsvarande 9 procent av personalstyrkan.
Det är bolagets andra större nedskärning i år och kommer i samband med att företaget satsar på artificiell intelligens och försöker renodla verksamheten.
Neddragningarna ska hjälpa Ebay att fokusera resurserna på bolagets viktigaste strategiska områden och skapa bättre förutsättningar för framtida tillväxt.
Innebär en rejäl minskning
Företaget uppger samtidigt att det kommer att fortsätta rekrytera inom prioriterade delar av verksamheten, skriver CNBC.
Vid utgången av 2025 hade Ebay omkring 12 300 anställda. De planerade uppsägningarna innebär därmed en betydande minskning av personalstyrkan.
I februari genomförde bolaget redan en neddragning som berörde omkring 800 anställda, motsvarande 6 procent av arbetsstyrkan.
De återkommande nedskärningarna följer på flera års arbete med att minska organisationens storlek.
Satsar mer på AI
Samtidigt har Ebay ökat sina satsningar på artificiell intelligens. Bolaget försöker effektivisera verksamheten och stärka sin konkurrenskraft på en marknad där teknikutvecklingen förändrar hur e-handelsföretag arbetar.
Under året har Ebay också genomfört ett större förvärv. I juli slutförde bolaget köpet av plattformen Depop från Etsy för 1,4 miljarder dollar i kontanter.
Depop är en marknadsplats för begagnade kläder med en stark kundbas bland yngre konsumenter, framför allt generation Z och millenniegenerationen.
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Aktien steg på beskedet
Förvärvet ger Ebay en större närvaro inom återförsäljning av second hand-kläder och stärker bolagets position på en växande del av e-handelsmarknaden.
Ebay har inte angett någon exakt tidsplan för när de nya uppsägningarna ska genomföras. Bolaget framhåller att personalförändringarna ska göra det möjligt att koncentrera investeringar och resurser till områden med störst strategisk betydelse.
Beskedet fick ett begränsat positivt mottagande på börsen. Ebay-aktien steg omkring 1,1 procent under onsdagsmorgonen och handlades upp 1,34 dollar.
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