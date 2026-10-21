Ebay säger upp 1 000 anställda – satsar mer på AI

E-handelsbolaget Ebay planerar att säga upp omkring 1 000 anställda, motsvarande 9 procent av personalstyrkan.

Det är bolagets andra större nedskärning i år och kommer i samband med att företaget satsar på artificiell intelligens och försöker renodla verksamheten.

Neddragningarna ska hjälpa Ebay att fokusera resurserna på bolagets viktigaste strategiska områden och skapa bättre förutsättningar för framtida tillväxt.

Innebär en rejäl minskning

Företaget uppger samtidigt att det kommer att fortsätta rekrytera inom prioriterade delar av verksamheten, skriver CNBC.

Vid utgången av 2025 hade Ebay omkring 12 300 anställda. De planerade uppsägningarna innebär därmed en betydande minskning av personalstyrkan.

I februari genomförde bolaget redan en neddragning som berörde omkring 800 anställda, motsvarande 6 procent av arbetsstyrkan.

De återkommande nedskärningarna följer på flera års arbete med att minska organisationens storlek.

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