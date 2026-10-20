Därför kan Nvidia tvingas rädda pressade Coreweave

Det skakar under fötterna på molnbolaget Coreweave just nu, där frågor om företagets skuldsättning har fått aktien att falla.

Men man har viktiga allierade i branschen. Nvidia har nämligen starka skäl att stötta molnbolaget Coreweave om dess skuldsatta affärsmodell skulle hamna i allvarliga problem.

Trots att Nvidia inte har lovat att rädda bolaget är deras affärsintressen så nära sammanflätade att en finansiell kris kan få konsekvenser för båda företagen.

Ägs delvis av Nvidia

Coreweaves aktie har fallit omkring en tredjedel under den senaste månaden. Även bolagets obligationer har pressats, vilket har drivit upp räntorna till tvåsiffriga nivåer.

Coreweave hyr ut datorkraft för artificiell intelligens och har blivit en viktig kund till Nvidia, världens ledande tillverkare av AI-chip.

Nvidia äger omkring 10 procent av Coreweave och har dessutom bidragit med finansiellt stöd till bolagets expansion.

För Nvidia fyller Coreweave en strategisk funktion. En stor del av Nvidias intäkter från datacenter har kommit från så kallade hyperskalare, däribland Amazon och Microsoft, skriver Wall Street Journal.