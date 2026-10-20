Många ögon riktas mot Coreweave för att utröna om det är början på ett bredare fall inom AI-sektorn. Experter pekar dock på en viktig aspekt.
Därför kan Nvidia tvingas rädda pressade Coreweave
Det skakar under fötterna på molnbolaget Coreweave just nu, där frågor om företagets skuldsättning har fått aktien att falla.
Men man har viktiga allierade i branschen. Nvidia har nämligen starka skäl att stötta molnbolaget Coreweave om dess skuldsatta affärsmodell skulle hamna i allvarliga problem.
Trots att Nvidia inte har lovat att rädda bolaget är deras affärsintressen så nära sammanflätade att en finansiell kris kan få konsekvenser för båda företagen.
Ägs delvis av Nvidia
Coreweaves aktie har fallit omkring en tredjedel under den senaste månaden. Även bolagets obligationer har pressats, vilket har drivit upp räntorna till tvåsiffriga nivåer.
Coreweave hyr ut datorkraft för artificiell intelligens och har blivit en viktig kund till Nvidia, världens ledande tillverkare av AI-chip.
Nvidia äger omkring 10 procent av Coreweave och har dessutom bidragit med finansiellt stöd till bolagets expansion.
För Nvidia fyller Coreweave en strategisk funktion. En stor del av Nvidias intäkter från datacenter har kommit från så kallade hyperskalare, däribland Amazon och Microsoft, skriver Wall Street Journal.
Hyr ut datorkraft
Dessa teknikjättar har samtidigt både de ekonomiska resurserna och den tekniska kompetensen att utveckla egna AI-chip för att minska beroendet av Nvidia.
Coreweave erbjuder Nvidia en alternativ kundbas som inte på samma sätt riskerar att bli en direkt konkurrent.
Bolaget har dessutom i stor utsträckning valt att använda Nvidias AI-processorer framför konkurrerande alternativ.
Coreweaves affärsmodell bygger på att teckna långsiktiga avtal om datorkraft med finansiellt starka teknikföretag.
Avtalen används sedan tillsammans med bolagets infrastruktur som grund för att låna pengar och finansiera utbyggnaden av datacenter.
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Högre räntor ett problem
Den största risken ligger därför inte nödvändigtvis i att kunderna skulle överge sina avtal, utan i att Coreweave får svårt att återbetala skulder som tagits upp för att finansiera expansionen.
På kort sikt bedöms bolaget inte vara i någon akut kris. Enligt analytiker på BNP Paribas förfaller merparten av moderbolagets skulder först efter 2030, vilket ger bolaget tid att hantera finansieringen.
Men högre räntor och ett svalare intresse för AI-relaterade krediter kan göra det svårare att få tillgång till nytt kapital.
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