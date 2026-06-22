Amerikaner lever över sina tillgångar – sparandet störtdyker

Amerikanska hushåll sparar mindre än på många år.

Det har väckt oro för att landets konsumtion snart kan bromsa in.

Men flera ekonomer menar att utvecklingen inte nödvändigtvis signalerar en förestående kris.

Betydligt lägre sparkvot

Den amerikanska sparkvoten, som mäter hur stor del av inkomsten som återstår efter skatt och konsumtion, föll till 2,6 procent i april. Det är den näst lägsta nivån sedan finanskrisen 2008.

För bara ett år sedan låg sparkvoten omkring fem procent, medan genomsnittet mellan 1970 och 2000 låg nära tio procent, skriver The Economist.

Den kraftiga nedgången har fått bedömare att varna för att hushållen lever över sina tillgångar. Samtidigt har inflationen åter börjat stiga snabbare än lönerna, vilket urholkar köpkraften.

De extra skatteåterbäringar som följde av Donald Trumps stora skattereform har dessutom till stor del redan betalats ut.

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