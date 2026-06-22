Sparkvoten hos amerikanska hushåll är betydligt lägre i genomsnitt än tidigare år. Ändå råder ingen större oro bland ekonomer.
Amerikaner lever över sina tillgångar – sparandet störtdyker
Amerikanska hushåll sparar mindre än på många år.
Det har väckt oro för att landets konsumtion snart kan bromsa in.
Men flera ekonomer menar att utvecklingen inte nödvändigtvis signalerar en förestående kris.
Betydligt lägre sparkvot
Den amerikanska sparkvoten, som mäter hur stor del av inkomsten som återstår efter skatt och konsumtion, föll till 2,6 procent i april. Det är den näst lägsta nivån sedan finanskrisen 2008.
För bara ett år sedan låg sparkvoten omkring fem procent, medan genomsnittet mellan 1970 och 2000 låg nära tio procent, skriver The Economist.
Den kraftiga nedgången har fått bedömare att varna för att hushållen lever över sina tillgångar. Samtidigt har inflationen åter börjat stiga snabbare än lönerna, vilket urholkar köpkraften.
De extra skatteåterbäringar som följde av Donald Trumps stora skattereform har dessutom till stor del redan betalats ut.
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Finns andra förklaringar
Trots det finns flera faktorer som talar för att den amerikanska konsumenten fortfarande står relativt stark.
En viktig förklaring är demografin. USA har i dag fler pensionärer än någonsin tidigare. Antalet personer som tar ut socialförsäkringspension uppgick i maj till 54,5 miljoner.
Pensionärer har ofta lägre löpande inkomster än yrkesverksamma, men fortsätter konsumera genom att använda sparade tillgångar. Det pressar ned sparkvoten utan att nödvändigtvis innebära ekonomiska problem.
Forskning från den amerikanska centralbanken visar att pensionärer i genomsnitt spenderar mellan 15 000 och 22 000 dollar mer per år än de har i inkomster.
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Fortsätter att konsumera
För välbärgade hushåll är skillnaden ofta ännu större eftersom de kan leva på avkastning och tidigare uppbyggda förmögenheter.
Även hushållens balansräkningar ger en mer positiv bild. Likvida tillgångar som kontanter, bankmedel och penningmarknadsfonder motsvarar nu omkring 84 procent av den disponibla årsinkomsten.
Före pandemin låg motsvarande nivå under 70 procent under flera decennier.
Inte heller de senaste konsumtionssiffrorna tyder på någon omedelbar inbromsning. Kortutgifterna ökade nära fem procent i årstakt under maj, medan både detaljhandel, resor och nöjen visar fortsatt styrka.
Walmart rapporterade samtidigt den snabbaste ökningen av kundtransaktioner sedan 2024.
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