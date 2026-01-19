20 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
Affärer

Trafikverket rundade lagen – riskerar miljonböter efter miljardkontrakt

I Göteborg vid Korsvägen (till vänster i bild) pågår bygget av Västlänken. (Foto: Anders Frick)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Efter att ha kastat ut NCC från Västlänkens Korsvägenetapp gav Trafikverket två nya entreprenörer miljardkontrakt utan att följa upphandlingsreglerna. Nu kan myndigheten bötfällas med upp till 20 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Trafikverket i september 2025 tappade tålamodet med NCC-ledda konsortiet WLC och bröt avtalet för Korsvägenetappen, tog myndigheten snabbt in två nya entreprenörer, rapporterar Dagens PS.

Veidekke och Züblin fick varsitt kontrakt värt cirka en halv miljard kronor styck. Men utan att följa de lagstadgade upphandlingsreglerna.

NCC slår tillbaka: ”Djupt besvikna på Trafikverket”

Byggkoncernen NCC slår tillbaka mot Trafikverket och kräver miljarder efter att ha kastats ut från Västlänken. Båda parter stämmer varandra.

Inte bara skyddsentreprenad

Arbetet de nya entreprenörerna ska utföra handlar inte bara om en så kallad ”skyddsentreprenad”, alltså att ta hand om ett projekt i väntan på en ny, permanent entreprenör skriver Göteborgs-Posten.

Både Veidekke och Züblin genomför även moment i själva byggandet av tågtunneln, för att undvika ytterligare förseningar.

Läs även: Efter lönsamhetslyft – NCC överväger försäljning. Realtid

Som exempel pekar GP på den första takgjutningen på Liseberg som Züblin utfört, något som Trafikverket själva lyfter fram på sin hemsida.

ANNONS

”När alla delar av taket är gjutet kommer vi att börja schakta ut massor under taket för att på så sätt bygga själva tunneln”, skriver Trafikverket.

ANNONS

Olaglig upphandling

Det här gör att upphandlingen på grund av sin karaktär är olaglig, enligt upphandlingsexperten Magnus Josephsson.

”Åtgärden att direktupphandla är inte befogad här”, säger han till GP.

Missa inte: Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner. Dagens PS

Josephsson, som varit rådgivare i cirka 5 000 upphandlingar och upphandlingsjurist sedan 1995, är tydlig i sin bedömning.

”Det går nog att få ganska många jurister som säger att så får man inte göra. Att det inte är synnerliga skäl. Det vet nog Trafikverket i grund och botten också. Men kan man göra det? Ja, uppenbarligen går det att beställa arbetena ändå”, säger han.

Små böter i relation till projektet

ANNONS

Trafikverket kan nu komma att bötfällas med en så kallad upphandlingsskadeavgift på maximalt 20 miljoner kronor.

Läs även: ”Extremt märkligt” – hårda kritiken mot Sernekes stämningar. Realtid

I relation till att Västlänken totalt beräknas kosta cirka 50 miljarder kronor är det en bråkdel.

”De maximala böterna är småpengar i sammanhanget. Det är nog kalkylen som man har gjort”, säger Magnus Josephsson.

Konflikt mellan Trafikverket och NCC bakom

Bakgrunden till den olagliga upphandlingen är den långdragna konflikten med NCC (börskurs NCC).

Trafikverket hävde kontraktet med byggkoncernen efter att kostnaderna ökat med fem miljoner kronor per dag sedan 2018.

Enligt Trafikverket hade kostnaderna ökat med nästan 400 procent, vilket fick myndighetens chef Patrick Guné att konstatera: ”Vi känner oss lurade” under en pressträff.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
NCCTrafikverketVästlänken
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS