Trafikverket rundade lagen – riskerar miljonböter efter miljardkontrakt

När Trafikverket i september 2025 tappade tålamodet med NCC-ledda konsortiet WLC och bröt avtalet för Korsvägenetappen, tog myndigheten snabbt in två nya entreprenörer, rapporterar Dagens PS.

Veidekke och Züblin fick varsitt kontrakt värt cirka en halv miljard kronor styck. Men utan att följa de lagstadgade upphandlingsreglerna.

Inte bara skyddsentreprenad

Arbetet de nya entreprenörerna ska utföra handlar inte bara om en så kallad ”skyddsentreprenad”, alltså att ta hand om ett projekt i väntan på en ny, permanent entreprenör skriver Göteborgs-Posten.

Både Veidekke och Züblin genomför även moment i själva byggandet av tågtunneln, för att undvika ytterligare förseningar.

Som exempel pekar GP på den första takgjutningen på Liseberg som Züblin utfört, något som Trafikverket själva lyfter fram på sin hemsida.

”När alla delar av taket är gjutet kommer vi att börja schakta ut massor under taket för att på så sätt bygga själva tunneln”, skriver Trafikverket.