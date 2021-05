Anton Romare Keller tf chef för Handelsbanken Markets

På tisdagen aviserade Swedbank rekryteringen av Pål Bergström till rollen som chef för affärsområdet Stora företag och institutioner. Bergström kommer närmast från Handelsbanken, där han sedan maj 2019 varit chef för Markets. Under rekryteringsprocessen, som nu inletts, tar Anton Romare Keller, Deputy Head of Handelsbanken Markets, över som tillförordnad chef för Handelsbanken Markets, säger Handelsbanken till Realtid. Under veckan aviserade även Swish rekryteringen av Urban Höglund, även han med en ledande befattning på Handelsbanken, till rollen som ny vd. På frågan om hur banken hanterar två tunga avhopp på så kort tid svarar Dan Lindwall, chef för Handelsbanken Capital Markets, följande till Realtid:

– Handelsbanken är en utvecklande arbetsplats, vilket gör att våra medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden, men också att vi har god tillgång till duktig intern kompetens och utmärkta förutsättningar för externa rekryteringar. Vi vill tacka Pål Bergström för viktiga insatser och önskar honom ett varmt lycka till i sin nya karriär, säger han, och fortsätter:

– Urban Höglund är kvar i sin befattning som chef för kort, mobila betalningar och det paketerade privaterbjudandet på Handelsbanken fram till i augusti, när han tillträder som vd för Getswish, bolaget bakom betaltjänsten Swish, ett bolag som ägs av Handelsbanken och flera andra banker. Rekryteringsprocessen är inledd.

– Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete både Urban Höglund och Swish och vill tacka Urban för viktiga insatser och önska honom lycka till i uppdraget med att ta Swish till nästa nivå, Viktoria Aastrup, tillförordnad kommunikationschef på Handelsbanken, till Realtid.