“Revisorerna reviderar fel saker”

Det var på ett välbesökt seminarium om framtidens revision, som arrangerades i riksdagen nyligen, som Nordstjernans vd Tomas Billing tog chansen att framföra sin kritik till revisions- och redovisningsbranschen.

Nordstjernan äger ett tjugotal både noterade och onoterade bolag, och vd Tomas Billing har gjort sig känd som IFRS-kritiker.

På plats i riksdagen var branschorganisationen FAR, de största revisionsbyråerna, tillsynsmyndigheterna, akademiker och en och annan användare av revision, representerade av institutionella investerare eller ägare på börsen.

Annons

Annons

Tyvärr har det gått helt snett med revisionen, hävdade Tomas Billing. Och felet är IFRS.

Den gängse beskrivningen av revision är, enligt Tomas Billing, en modell där ägaren köper en tjänst som heter revision i syfte att få bolaget att bli bättre.

– Det tycker jag vore bra, om det vore så väl. Tyvärr är det inte så. Tyvärr, har det gått helt snett, säger han och fortsätter:

– Vi, och alla våra börsbolag måste använda oss av någonting som heter IFRS, ett antal redovisningsprinciper som är införda i EU för att vi ska få liknande principer överallt. Statliga bolag har av någon outgrundlig anledning valt de här principerna, trots att de inte behöver det.

Varför är du så upprörd över IFRS?

– Jo, då måste jag gå tillbaka till grunden. Meningen med IFRS är att man ska få jämförbarhet och det är jättebra. Att kunna jämföra olika bolag inom Sverige och internationellt, det är jättebra.

Han övergår till att citera ur IFRS inledning: “The objective of general purpose financial statements is to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders and other creditors.”

– Det vill säga att IFRS, som är den organisation som har satt upp det här, utan att fråga oss eller andra motsvarande bolag, har kommit fram till att det viktiga är att nuvarande och framtida investerare ska kunna ha bra siffror. Det vill säga, det här med att styra bolaget, att få ett bolag som tjänar pengar och som är välskött, eller som inte är korrupt, det är inte väsentligt, eller åtminstone mindre väsentligt än att man ska få siffror som går att jämföra. Ursäkta min franska, men jag tycker det är helt åt skogen.

Tomas Billing berättar att han försökt driva sin tes om hur IFRS snedvrider fokus i redovisning och revision, men inte lyckats komma någon vart. Så när han fick chansen att tala inför branschen tidigare i vår passade han på att formulera ett brandtal mot IFRS.

– Det är som att IFRS har glömt bort oss som styr bolagen eller arbetar i bolagen, säger han.

Längre ned i det stycket som Tomas Billing citerade ur står det att informationen som är användbar för investerare, ÄVEN kan vara användbar för andra användare, det vill säga styrelse eller bolagsstämma.

– Det vill säga, om informationen kan användas av mig som styrelseordförande må det vara hänt, men det är inte det som är syftet. Och har man hamnat så snett när det gäller syftet är det jättesvårt att prata om revision, för vi reviderar ju fel saker, säger Tomas BIlling.

Han tycker att revisionen måste skifta fokus.

– Jag vill ha mer fokus på skötsel av bolagen, att bolagen ska må bra och inte vara misskötta eller korrupta, att de ska ha bra ledningar och medarbetare samt nöjda kunder. Det är väldigt viktigt att vi ändrar fokus.

Förutom att IFRS har flyttat fokus för revisionen från bolagsstyrningen till den finansiella rapporteringen, hävdar Tomas Billing att de internationella redovisningsprinciperna också ökat möjligheten för vd:ar att påverka bokföringen,

– Jag menar inte att de går in och ändrar i siffrorna, men en vd kan gå in och påverka bokföringen. Det är väldigt mycket mer marknadsvärdering av tillgångar i den här moderna, IFRS-baserade redovisningen än i den gamla svenska.

Värderaren är ofta en extern person, men hon eller han är inte opåverkbar, menar Tomas Billing.

– Det finns jättemånga sätt att få den här värderaren, som i och för sig är en extern person, att bli lite påverkad. Jag har generellt i marknaden sett så många, många exempel på att man kan flytta värderingarna uppåt och nedåt, beroende på ens eget bonusintresse. Vi måste stävja möjligheten att en ledning ska kunna påverka vinsten, det vill säga sin egen bonus, säger Tomas Billing.

Hur skulle revisorerna kunna bidra till att vd:ars egenintresse inte påverkar värdering och finansiell rapportering?

– Jag tror det är en utopi att få bort det helt, men styrelse och revisorer kan minska vd:s påverkansmöjligheter. Ett sätt för styrelsen är att tänka ut lämpliga bonusmodeller, exempelvis att undvika att bonus baseras på vinst om vinsten påverkas mycket av marknadsvärderingar. Ett sätt för revisorerna är att fokusera extra mycket på de parametrar som påverkar marknadsvärderingar, exempelvis avkastningskravet.