Lendify lånar ytterligare 100 miljoner

– Att en bank investerar överlikviditet i lån via vår plattform visar styrkan i vår modell och i vår kreditbedömningsprocess. Vår marknadsplats skapar attraktiva möjligheter för privatpersoner, institutioner och även för banker, säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify.

Under första kvartalet 2018 uppgick utlåningen via marknadsplatsen för lån – som bolaget kallar sin crowdfunding- och P2P-plattform – till 183 miljoner kronor. Total utlåning per den sista mars 2018 uppgick till 805 miljoner.

