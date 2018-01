Karin Forseke ny ledamot i Aktiemarknads-nämnden

Aktiemarknadsnämnden som verkar för god sed på värdepappersmarknaden har utsett tre nya ledamöter, Cecilia Daun Wennborg, Karin Forseke och Carl Johan Högbom.

Cecilia Daun Wennborg , är styrelseledamot i bland annat ICA Gruppen, Getinge, Loomis, Bravida Holding och Hoist Finance. Tidigare var hon styrelseordförande i Proffice och vd för Carema samt Sverigechef Skandia.

Karin Forseke, tidigare ordförande i Alliance Trust Plc, ledamot och vice ordförande i brittiska Financial Services Authority (FSA), vd D. Carnegie &Co, COO London International Financial Futures Exchange (LIFFE).

Annons

Annons

Carl Johan Högbom, senior manager på Pepins Group (fd Alternativa aktiemarknaden), vice ordförande i Aktiespararna, ordförande i Aktieinvest, ledamot i Nasdaq Stockholms och Swedsecs disciplinnämnder. Tidigare vd på Stockholmsbörsen och styrelseledamot i VPC.

"Glädjande att tre så kvalificerade personer nu tillkommer och kompletterar AMN kompetens och erfarenhet ” säger Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande.

Övriga ledamöter i Aktiemarknadsnämnden är före detta justitierådet Marianne Gernandt Lundius som är ordförande i nämnden. Ann-Christine Lindeblad spm är vice-ordförande, Anders Ackebo, Mats Andersson, Ulf Aspenberg, Carina Bergfelt, Jan-Mikael Bexhed, Ramsay Brufer, Peter Bäärnhielm, Ossian Ekdahl, Anne Holm Rannaleet, Eva Hägg, Richard Josephson, Arne Karlsson, Margit Knutsson, Sören Lindström, Dick Lundqvist, Wilhelm Lüning, Nina Macpherson, Jens Nystrand, Robert Ohlsson, Eva Persson, Carl-Johan Pousette, Hans Schedin, Erik Sjöman, Joakim Strid, Charlotte Strömberg och Klas Tollstadius.

Valberedningen har utöver Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, bestått av Lars Afrell - Svenska Fondhandlareföreningen, Hans Lindberg - Svenska Bankföreningen, samt Marianne Gernandt Lundius - Aktiemarknadsnämnden.