"Bankerna var skeptiska i början"

Sverige och i synnerhet Stockholm har nått en stark fintech-position i världen.

London har dock hela tiden haft ledartröjan i Europa. Under 2016 investerades 493 miljoner euro i Londons fintech. På andraplats hittar vi Berlin (255 miljoner euro), följt av Paris (138) och Hamburg (103). Stockholm återfinns, trots stadens litenhet, på en imponerande femteplats (92).

Mellan 2010-2014 tog dock den svenska huvudstaden in näst mest kapital, 179 miljoner euro, i Europa efter London. Och 2016 fick Stockholms fintechbolag dessutom in mest kapital per befolknings-capita, hela 94 procent av investeringarna, följt av Storbritannien (10,8) och Tyskland (6,4).

I fjol fanns det totalt 188 fintechbolag i Stockholmsregionen. Deras totala omsättning ökade 2016 till 1.31 miljoner euro (1.2). Det kan jämföras med 2008, då den bara uppgick till 260.000 euro.

Izettle har hittills fått in mest riskkapital: Totalt 119,5 miljoner euro sedan starten. Därefter följer Tink (90,7), Klarna (49,9) och Betalo (20.4).

I februari arbetade 6.206 i Stockholms fintech-bransch, jämfört med 3.630 stycken år 2015. Stockholms fintech-entreprenör har tidigare främst jobbat på storbanker, men ofta även Ericsson.

Källa: Stockholm Fintech Report 2018 från Handelshögskolan i Stockholm