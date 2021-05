Välkommen till Realtids och Ideon Opens digitala innovationsnätverk och utbildningsdag!

Nu lanserar Realtid och Ideon Open ett nytt innovationsnätverk för dig i finansbranschen samt närliggande branscher. Första eventet är en unik utbildningsdag online för dig som arbetar med affärsutveckling och innovation i roller som New Business, Innovation & Growth, Strategy och Business Development. Temat är öppen innovation där inspiration från akademi, storbolag och start-ups varvas med nätverkande och workshops kring modeller och verktyg.

Datum och plats

22 juni 2021, online via MS Teams

Kostnad

22 500 kr per deltagare (ex moms)

Erbjudande: 15 750 kr per deltagare (ex moms) för Realtids premiummedlemmar

Talare

David Jönsson, Head of Concept & Development, BetterWealth

Helena Mueller, Co-Founder & Chief Commercial Officer, Doconomy

Mats Dahl, Head of the Center of Excellence for Data, AI & Emerging Technology, KPMG Sweden

Andreas Graflund, Chief Executive Officer, GrafCap AB

Klas Malmén, Coordinator for the Innovation Center at Finansinspektionen

När du anmäler dig till utbildningsdagen blir du automatiskt medlem i Realtids och Ideon Opens Digitala Innovationsnätverk för resterande del av 2021 (värde 12 425 kr per år) vilket ger dig tillgång till ytterligare två kostnadsfria nätverksträffar under 2021. För 2022 finns sedan möjlighet att teckna nytt medlemskap.

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Varmt välkommen med din anmälan redan idag – begränsat antal platser! Sista anmälningsdag är 17 juni 2021.