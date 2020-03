Swedbank överväger åtgärder mot Michael Wolf

Under måndagen höll Swedbank en presskonferens med anledning av advokatfirman Clifford Chance granskning kring bankens regelefterlevnad och kontroll avseende penningtvätt under perioden januari 2007 till mars 2019. Läs mer om Clifford Chance slutsatser här.



Före presskonferensen meddelade banken att de drar tillbaka avgångsvederlaget till den tidigare vd:n Birgitte Bonnesen. Läs mer om det här.



Under presskonferensen fick Göran Persson, ordförande Swedbank, en fråga om de överväger att vidta åtgärder mot Michael Wolf, som var vd före Bonnesen. Wolf var vd mellan 2009 och 2016



– Michael Wolf är fortfarande föremål för styrelsens intresse, men vi har i dag inget besked att ge utan det granskas fortsatt, säger Göran Persson.



Realtids Per Agerman skrev i förra veckan om att Finansinspektionen borde vidga misstankarna till att även omfatta tidigare Swedbank-toppar före Birgitte Bonnesen. Läs hans krönika här.

