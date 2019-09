Swedbank avvecklar vd-staben

Swedbank avvecklar vd-staben

Swedbank avvecklar CEO Office (vd-staben) och chefen för CEO Office, Ragnar Gustavii, lämnar därmed koncernledningen och banken, enligt ett pressmeddelande.

– Jag vill tacka Ragnar för hans värdefulla bidrag till koncernledningen och Swedbank, säger Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef, Swedbank.

Övriga förändringar som träder i kraft när Jens Henriksson tar över som vd: Chefen för Group Treasury och chefen för Investor Relations kommer båda att rapportera till bankens CFO. Chefen för Group Treasury och nuvarande tf CFO kommer inte längre att ingå i koncernledningen.

EQT Ventures reser ny fond

EQT Ventures – som 2016 reste 500 miljoner euro till vad som beskrevs som den dittills största svenska fonden för digitala tillväxtbolag – samlar just nu investerare till en andra, större fond, skriver Di Digital, som hänvisar till moderbolaget EQT:s nyligen offentliggjorda prospekt.

Målet är att den nya fonden, EQT Ventures II, ska uppgå till 600 miljoner euro eller motsvarande 6,4 miljarder kronor. Det skulle göra den till en av Europas större techfonder.

Medel från den nya fonden, som då prospektet skrevs hade kapitalåtaganden på 132 miljoner euro, har redan använts till investeringar.

”EQT Ventures II är i pågående fondresning med ett mål om 600 miljoner euro och för närvarande 6 procent investerat”, heter det i prospektet.

Fed sänkte räntan

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) sänkte som väntat styrräntan med 25 räntepunkter på onsdagen, med motivet att försäkra mot globala risker.

– Vi går inte på en förbestämd rutt, utan vi kommer utvärdera vid varje möte, säger Fed-chefen Jerome Powell, rapporterar Omni.

Powell fick frågor om enigheten inom direktionen där två ledamöter inte ville sänka medan en ledamot ville sänka med 50 punkter.

– Det här är en tid av svåra bedömningar och olika perspektiv, och det är hälsosamt, svarade Powell på hur han ser på splittringen i direktionen.

Nordea räknar fortfarande med att ekonomin kommer att sakta in mer än vad Fed spår, fast utan att recession nås. Nordea räknar med ytterligare två räntesänkningar framöver, skriver banken i en kommentar.

SEB spår fortfarande att Fed kommer att se sig tvungen att sänka räntan ytterligare två gånger innan slutet på 2020.

Asienbörser sjunker efter Fed-besked

Aktieindex backar överlag i Asien på torsdagsmorgonen sedan amerikanska Federal Reserve under gårdagskvällen levererat en förväntad räntesänkning men samtidigt flaggat för en något högre ribba för att lätta på penningpolitiken ytterligare framöver, rapporterar Reuters.

Signalerna i samband med beskedet var dock blandade och ledamöterna oeniga vilket ökade osäkerheten kring hur mycket den amerikanska styrräntan kan komma att sänkas under de närmaste månaderna.

Amerikanska börser svängde initialt ner då den så kallade ”dot plot” lite överraskande visade att Fed-ledamöterna väntade sig att räntan ligger kvar på den nya nivån till slutet av 2020. Aktierna återhämtade sig dock under Fed-chefen Powells presskonferens när han beskrev amerikansk ekonomi som stark samtidigt som Fed stod beredd att vara aggressiv om tillväxten fallerar, skriver SEB i sitt morgonmejl.

MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan sjunker 0,6 procent medan Nikkei-index däremot stiger med 0,5 procent.

Shanghaibörsen sjunker 0,1 procent och i Hongkong backar Hang Seng-index med 1,3 procent.

Amerikanska aktieindex backade inledningsvis i spåren av Feds räntebesked men återhämtade sig under den sena handeln och det breda storbolagsindexet S&P 500 stängde oförändrat.

Minifuturen för S&P 500 sjunker 0,3 procent på torsdagsmorgonen, enligt Reuters.

Bred uppgång på bostadsmarknaden i linje med säsongsmönstret

I augusti stiger går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 1,7 procent. Villaindex stiger med 2,3 procent i riket medan bostadsrättsindex stiger med 0,7 procent, skriver Valueguard i ett pressmeddelande.

Den stora ökningen av villaindex i riket förklaras delvis av att villaindex för medelstora städer stiger med 3,3 procent mellan juli och augusti och därmed återhämtar sig till nivån i juni. Det är vanligt att index stiger i augusti, skriver Valueguard. Justerat för säsongseffekter står HOXSWE still i augusti. Efter säsongsjustering är även villaindex för riket stillastående och bostadsrättsindex för riket minskar med 0,1 procent.

Flera centralbanksbesked på torsdagen

Den japanska centralbanken lämnade på torsdagen som väntat styrräntan oförändrad, vilket gav stöd till yenen, även om man indikerade att en sänkning kan komma nästa månad, rapporterar Reuters.

SEB skriver i sitt morgonmejl att Bank of England lär sitta still i båten när de lämnar sitt styrräntebesked. En arbetsmarknad med få lediga resurser och relativt snabba löneökningar talar för att BoE behåller en något hökaktig ton, men en räntehöjning är otänkbar när inflationen var låga 1.7% i augusti och Brexit kanske står för dörren.

Norges Banks räntebesked idag lär orsaka betydande marknadsrörelser, enligt SEB, som skriver att beslutet idag är tveklöst veckans viktigaste ekonomiska händelse i Norge.

“Vi väntar oss att direktionen höjer styrräntan med 25 ränte­punkter till 1.50 procent samtidigt som de sänker räntebanan med cirka 10 punkter för att signalera oför­ändrad ränta framöver. Ledamöterna har dock inte lovat en höjning, vilket reflekteras i att endast ungefär hälften av de analytiker som tillfrågats av Bloomberg tror på en höjning medan marknaden pris­sätter sannolikheten till cirka 30 procent. Osäkerheten gör att hur än beslutet faller lär marknaden reagera kraftigt. Om vår prognos visar sig rätt lär den norska kronan omedelbart stärkas mot euron”, skriver banken.

Riksgälden lägger miljoner på att köpa ut medarbetare

Klyftan mellan riksgäldsdirektören Hans Lindblad och hans anställda står skattebetalarna dyrt, skriver Dagens Industri. Bara det senaste året har myndigheten betalat 4 miljoner kronor för att köpa ut medarbetare.

Men bristen på förtroende handlar inte bara om medarbetarnas syn på högste chefen, det omvända förhållandet gäller också i flera fall.I en intervju med tidningen har Hans Lindblad beskrivit sina valutahandlare som ”ett gäng tjänstemän som satt och gissade fritt”.

Bara det senaste året har fyra medarbetare köpts ut från myndigheten. Två av dem arbetade med kommunikationsfrågor, de övriga två var chefer på absoluta nyckelenheter, enligt tidningen.

Totalt har det kostat Riksgälden över 4 miljoner kronor att köpa ut de fyra personerna, genom så kallade ”individuella överenskommelser”.

Ambeas finanschef lämnar bolaget

Daniel Warnholtz, finanschef på Ambea, lämnar bolaget efter åtta år, skriver Ambea i ett pressmeddelande.

Processen med att utse en efterträdare inleds och Daniel Warnholtz fortsätter som CFO fram tills dess att en efterträdare är på plats.