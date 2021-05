Storägaren bakom 24 MAS träder fram – berättar om nya bolagsprojektet

Vi möts utanför hotell Rival vid Mariatorget i Stockholm. Ulf Engström, som jag mest läst om på Flashback och som jag aldrig sett en bild av, dyker upp i svart skinnjacka med en samling dokument i handen. Han är ganska kort med ljust, kortklippt hår. Enligt Skatteverkets uppgifter är han född 1964 och utvandrade från Sverige till Schweiz år 2000. Enligt folk som gjort affärer med honom, syns han dock ofta i Stockholm. Själv säger han att han även bor i Monaco.

Vi sätter oss i hotell Rivals foajé. En svag vårsol lyser in genom ett stort fönster. Ulf Engström säger att han har haft corona och har antikroppar. Ingen fara för smitta alltså. Han är väldigt angelägen om att träffas och förklara hur allt egentligen ligger till efter att jag skickat en rad frågor till honom via mejl – frågor som rör hans kopplingar till numera konkursade skandalbolaget 24 MAS och biltvättsföretaget Waxy som satsar på börsnotering under 2021.

Jag frågar om jag får banda samtalet. Han tvekar men säger sedan ja.

Vi ska återvända till Ulf Engström och foajén på hotell Rival. Men först en snabb presentation av Waxy – biltvättsbolaget med fyra svenska biltvättsanläggningar som spår en snabb tillväxt.

Biltvättar efter mobilappar

Verksamheten har byggts upp de senaste åren även om flera förseningar tillstött. Enligt 2020 års bokslut är planen att bolaget ska ha investerat i ytterligare tolv anläggningar fram till 2023. Men innan dess hägrar en börsnotering: ”För att möjliggöra denna resa kommer arbete med notering av moderbolaget påbörjats under 2021”, skriver bolaget i bokslutet.

Samtidigt visar den finansiella redovisningen för 2020 att bolaget står inför stora utmaningar. Nettoomsättningen uppgick visserligen till närmare 15 miljoner kronor men rörelsekostnaderna uppgick till mer än det dubbla – 38 miljoner. Och finansiella kostnader inklusive räntor uppgick till 35 miljoner – mer än dubbelt så mycket som nettoomsättningen. Resultatet landade på minus 55 miljoner. I kassan fanns i december 171 000 kronor enligt bokslutet.

Men det är inte bara minusresultat och dyra lån som är ett problem i Waxy. Bolaget fullkomligt sprutar ur sig nya aktier. På drygt två års tid har antalet aktier ökat från 500 till strax under 500 miljoner aktier. Att reda ut vem det är som får aktierna och varför är svårt. Anonyma ägare ska enligt bokslutet ha fått ”ersättning för kostnader i samband med kapitalanskaffning”.

Det är här Ulf Engström kommer in även om han inte syns till vare sig i ägarlistan, styrelsen eller ledningen på Waxy.

I bokslutet 2020 presenteras två större ägare, dels Kavaro AB med 16,5 procent, dels SIX SIS AG med 44,2 procent. Den senare posten ska dock bestå av en grupp om tio olika individer där bolaget ej har information om det individuella ägandet.

Engström storägare i Waxy

Men Realtids granskning visar att Ulf Engström är delägare i Waxy genom bolaget Pagan Marketing. Det framgår av en avräkningsnota från december 2019 där Pagan får 15 miljoner aktier i Waxy. Trots det så nämndes inte Pagan som ägare i årsredovisningen för 2019.

Att hans namn inte dyker upp där beror inte på att Waxys styrelse och ledning är ovetande. Ingvar Rehbinder, bolagets sittande ordförande, signerade kvittningsavtalet som innebar att Ulf Engströms bolag blev ägare av 15 miljoner aktier. Av inneliggande emissionsärenden hos Bolagsverket framgår också att Pagan Marketing fortsatt att teckna aktier i Waxy.

På frågan varför bolaget inte listar Ulf Engström bland storägarna svarar Ingvar Rehbinder via mejl att det beror på att bolaget baserar informationen om ägandet på ”dokumenterad fakta”. Han tillägger:

”(…) och vad gäller bolagets ägare så är det den av Euroclear förda aktieboken. I aktieboken så finns det flera poster vars ägare har sina aktier registrerade i förvaltarkonton och liknande.”

På frågan om Ulf Engström står bakom en del av aktierna som förvaras hos SIX SIS AG, som enligt senaste bokslutet äger 44,2 procent av Waxy, säger Ingvar Rehbinder att han inte kan ”spekulera i vem som är verklig ägare till dessa aktier”.

Bekräftar ägandet

Realtids granskning visar dock att Ulf Engström under flera år varit djupt involverad i såväl Waxy som i det bolag som tidigare ägde biltvättskedjan – Reinhold Europe AB. Och för första gången väljer nu Ulf Engström själv att berätta om sitt ägande, i så väl Waxy som 24 MAS.

Vi är tillbaka i foajén på hotell Rival. Ulf Engströms egen förklaring till varför han varken syns på ägarlistan eller företräder Waxy officiellt skiljer sig från bolagets. Det är den skandalkantade historien om 24 MAS som gör att han inte kan synas, förklarar han.

Han säger sig dock ha mycket god insyn i Waxys arbete med att ta in kapital både i form av aktieförsäljningar och en obligation.

– Det gjordes emissioner på 27 miljoner år 2019 och 100 miljoner år 2020. Med obligationen på 50 miljoner har det kommit in cirka 180 miljoner kronor till bolaget, säger Ulf Engström och fortsätter:

– När allt registrerats kommer det att finnas cirka 500 miljoner aktier.

Det stämmer med uppgifter hos Bolagsverket där antal aktier ska uppgå till drygt 499 miljoner efter de senaste registreringarna (ett ärende är öppet).

Enligt Ulf Engström har kapitalanskaffningen kostat otroligt mycket pengar – pengar som han själv har lagt ut. På det sättet har han fått fordringar på Waxy som till stor del kvittats mot aktier, hävdar han. Totalt ska det röra sig om 49 miljoner kronor.

Jag har aldrig hört talas om någon kapitalanskaffning som varit så dyr?

– Det kostar så mycket när det handlar om ett nystartat bolag, säger han.

– De som har förmedlat aktier vill ha sin provision.

Men varför har du betalat provisionen, varför har inte Waxy gjort det?

– För att Waxy inte har några pengar.

Enligt kvittningsavtalet som är daterat december 2019 hade bolaget en skuld till dig på 16 miljoner kronor. Hur uppstod den?

– Det var utlägg i samband med kapitalanskaffningen.

Den något ovanliga lösningen för att ta in pengar till Waxy liknar på flera sätt händelserna i 24 MAS som nu ligger tio år tillbaka i tiden.

"Ja, det var jag. Jag var ”beneficiary", förmånstagare."

24 Mobile Advertising Solutions AB, kort 24 MAS, skulle sälja och utveckla teknik, applikationer och reklam för mobiltelefoner. Och om man ska sammanfatta den svenska mediebevakningen som följde så handlade den om att storägaren Stockhouse Investment & Finance Ltd, registrerad på Brittiska Jungfruöarna, fick köpa nyemitterade aktier i bolaget till mycket låg värdering – som lägst 1 öre styck.

Dessa existerande aktier såldes därefter vidare till småsparare, men till betydligt högre priser – mellan 8 och 26 kronor styck. 24 MAS gick sedermera i konkurs och småspararna som köpt aktier för över en halv miljard kronor, förlorade sina investeringar. Det skrevs på Flashback att Ulf Engström var hjärnan bakom 24 MAS-härvan – att han stod bakom storägaren Stockhouse – och att han kom undan med en stor del av pengarna.

Var det du som stod bakom Stockhouse?

– Ja, det var jag. Jag var ”beneficiary", förmånstagare, säger Ulf Engström.

Samtidigt säger han att uppgifterna om de stora vinsterna är felaktiga. Och att 24 MAS fick stämpel som skandalbolag i medierna tycker han är orättvist. Att det gick åt skogen berodde på mediedrevet och drevet berodde i sin tur på en konspiration skapad av fiender till Ulf Engström, hävdar han.

Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning om bland annat svindleri, men enligt Ulf Engström blev han inte ens kallad till förhör. Pontus Hamilton, åklagare på Ekobrottsmyndigheten, säger till Realtid att utredningsteamet aldrig brydde sig om att ta reda på vem som stod bakom Stockhouse.

Varför gjorde ni inte det?

– Vi kom aldrig så långt att vi begärde rättslig hjälp från utlandet. Och Stockhouse var ju registrerat utomlands.

"Vi hade 3,5 miljarder potentiella användare – det var större än Facebook."

Men att Ulf Engström hade en huvudroll i 24 MAS-härvan styrktes inte bara av olika rykten på nätet. Att han var en person med inflytande framgår också av ett stort antal läckta mejl mellan företrädare i 24 MAS samt anställda på Avenyn Spar – placeringsrådgivaren som sålde en stor del av aktierna. I dessa dokument förekommer Ulf Engströms mejladress frekvent.

Samma mejladress dyker också upp i färsk mejltrafik som rör Waxy och som Realtid tagit del av. Och det är via den mejladressen jag lyckas knyta kontakt med Engström genom att skicka ett antal frågor. Han återkommer och vill träffas – säger att han vill förklara hur det egentligen ligger till.

"Pengarna gick till bolaget"

Ulf Engström breder ut ett antal dokument på bordet framför soffan i Rivals foajé. Han vill visa att 24 MAS hade kunnat bli en bra affär för såväl honom som för småspararna. Han säger att 24 MAS förvärvade bolag över hela världen.

– Det var många bolag som köptes. Vi hade 3,5 miljarder potentiella användare – det var större än Facebook.

Det fanns en tanke om att 24 MAS skulle börsnoteras, men så blev det inte. Istället anlitades Morgan Stanley för att sälja hela bolaget.

– De hade kontakt med flera potentiella köpare, berättar Ulf Engström.

Vem skulle Morgan Stanley sälja bolaget till?

– Ett 40-tal aktörer hade skrivit på en NDA. Folk flög in till Stockholm från New York, jag träffade folk i Zürich. De ville träffa mig, jag var ju huvudägare.

Varför blev det inget?

– Det gick ju inte. De sabbade det.

Enligt Engström var det mediedrevet i Sverige och Ekobrottsmyndighetens utredning som satte stopp för en försäljning. Och när det gäller Stockhouses köp av nyemitterade aktier och försäljningen till småspararna, tjänade han inga pengar, hävdar han.

Så här ska det ha gått till: Först fick Stockhouse teckna nyemitterade aktier i 24 MAS till så lite som 1 öre styck. Stockhouse lånade sedan ut dessa aktier till 24 MAS som i sin tur sålde aktierna till småsparare. Stockhouse fick en fordran som kvittades till aktier på samma nivå som småspararna fick köpa till.

– Varenda krona från försäljningen gick in i bolaget, hävdar Ulf Engström.

Jag ber om att få se dokumentation som styrker hans version. Han säger att han kanske kan leta fram den, men att Stockhouse inte längre finns och att det var länge sedan. I skrivande stund (söndagkväll) har han inte skickat något material.

Jag frågar en person med god insyn i bolaget som säger att det stämmer att Stockhouse lånade ut pengar till 24 MAS, att det skedde kvittningar mot aktier, men att hens uppfattning ändå är att Ulf Engström tjänade ”ganska mycket” på aktieaffärerna. Men inte så mycket som en halv miljard kronor.

Varför gjordes inte bara vanliga nyemissioner? Varför skulle affärerna göras via Stockhouse?

– Jag fick inget bra svar på det. Det var Ulf som bestämde att det skulle göras på det sättet, säger personen som vill vara anonym.

Av den läckta mejlkonversationen framgår också att Stockhouses arrangemang väckte oro och frustration hos anställda på Avenyn Spar när kunderna började ifrågasätta bolaget och aktieförsäljningar till olika priser.

Under 2010 och 2011 exploderade antalet aktier i 24 MAS. Det gjordes riktade nyemissioner till Stockhouse till vitt skilda kurser som inte motiverades. Ibland var det 1 öre per aktie, vid ett tillfälle tecknade bolaget 25 miljoner aktier för 2,29 kronor styck. Senare kvittades en fordran till kursen 26 kronor.

Stockhouses aktier såldes samtidigt vidare till småsparare till priser som steg snabbt – från 8,45 kronor per aktie 2010 till 26 kronor per aktie sommaren 2011.

I ett mejl undrar en rådgivare på Avenyn Spar om han kan få veta bakgrunden till varför Stockhouse fått köpa 25 miljoner aktier för 2,29 kronor per aktie, detta bara några månader efter ett Avenyn spar sålt aktier till sina kunder för 26 kronor styck.

I ett annat mejl skriver en person på placeringsrådgivaren att aktieägare kräver en förklaring till att två parallella nyemissioner med helt olika teckningskurser genomförts.

Trots alla pengar som enligt Ulf Engström ska ha gått till 24 MAS så blev bolaget aldrig någon succé. Inga köpare gick att hitta. Bolaget försattes senare i likvidation och konkurs följde 2019.

Då var Ulf Engström redan engagerad i uppstarten av Waxy.

Waxys emissioner

Precis som i 24 MAS hittar vi riktade nyemissioner och kvittningar av skulder till aktier även i Waxy. Av bokslutet för 2020 framgår att det gjorts ett flertal nyemissioner men jag kan inte få siffrorna att stämma. När jag kontaktar ordförande Ingvar Rehbinder och frågar hur mycket kapital bolaget egentligen tagit in hänvisar han till bokslutet.

Jag ber en erfaren revisor om hjälp men hen säger att det inte går att få ihop siffrorna utifrån vad som står i bokslutet. Det går inte att följa hur antalet aktier ökar i samband med nyemissionerna. Det visar sig att även Bolagsverket har haft problem att registrera emissionerna. I flera ärenden har kompletteringar krävts då underlaget varit bristfälligt eller summeringar inte gått ihop.

Det visar sig att flera aktörer på den svenska finansmarknaden engagerats för att ta in pengar till Waxy de senaste åren. Nord Fondkommission, som Realtid granskat i ett flertal artiklar, har hjälpt till med Waxys obligation. Nord har fungerat som distributör – alltså sålt in den till sina kunder – samt agerat säkerhetsagent.

Enligt Nord Fondkommission kände värdepappersbolaget inte till Ulf Engströms roll i bolaget när obligationen restes.

Aktieinvest – som precis hade sålts av föreningen Aktiespararna till Pareto Securities när obligationen restes – fungerade som emissionsinstitut. Det var andra gången som Aktieinvest hjälpte till att ordna finansiering till ett bolag med Ulf Engström bland storägarna. Första gången var 2010 då Aktieinvest i egenskap av emissionsinstitut ansvarade för administration och försäljning av 24 MAS-aktier från Stockhouse.

Det visar sig också att Waxy-aktier sålts av aktörer som ägnar sig åt marknadsföring av investeringar utan tillstånd från Finansinspektionen. En av dessa är Eder Förvaltning med grundaren Jimmie Ededal i spetsen. Enligt Eder Förvaltnings hemsida vidareförsäljer bolaget onoterade aktier: ”Investera i aktier som inte går att handla i marknaden. Unik tillgång till bolag som befinner sig i en tidig fas.” Jimmie Ededal kallar sig för ”finansiell rådgivare”.

Utöver Waxy-aktier har Eder Förvaltning även marknadsfört aktier i onoterade bolagen Cindrigo och EEW – bolag som Realtid granskat i ett flertal artiklar.

I information som tidigare publicerats på Eder Förvaltnings hemsida lockas det med en snar börsnotering av Waxy: ”Börsintroduktion 2021 (Nasdaq/OMX) har påbörjats med aktiespridning för att uppnå kvalificeringskravet på 300 aktieägare.”

Planerna har även bekräftats av bolaget. Waxy öppnade en stor anläggning i Uppsala i slutet på förra året och fortsatt tillväxt står på agendan. För att klara detta och återbetala gamla skulder har bolaget meddelat att en börsnotering är aktuell.

Har saker att göra i Sverige

Ulf Engström samlar ihop dokumenten som ligger på soffbordet på hotell Rival – dokument som ska visa att 24 MAS hade kunnat bli något stort.

– Här, du får dem.

Vi går ut i vårsolen – småpratar om pandemins effekter, om att Schweiz nedstängning är mycket mer omfattande är Sveriges. Engström säger att det är ett av skälen till varför han befinner sig i Sverige just nu. Plus att han har saker att göra här.

– Som det här, säger han och slår ut med handen.

Jag antar att han menar Waxy.

Vi har redan skilts åt när det slår mig vad en källa sagt - Ulf Engström är fenomenal på att undvika kameran. Det finns inga fotografier på honom – i alla fall inte på nätet. Jag ångrar att jag inte bad om att få ta en bild.