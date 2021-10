SEK erbjuder tre lån kopplade till hållbarhet

Nyutlåningen för årets första nio månader uppgick till 50 miljarder kronor, i nivå med historiska normalår men betydligt lägre än 2020 års höga volymer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Trots lägre nyutlåning under året så ser SEK en ökad efterfrågan på exportkrediter och projektfinansiering.

Under kvartalet har bolaget finansierat affärer i Finland, Elfenbenskusten och Argentina med exportkrediter motsvarande 400 miljoner kronor.



Nu erbjuder bolaget tre lån kopplade till hållbarhet; gröna, sociala och hållbarhetslänkade. Sistnämnda är kopplat till låntagarens hållbarhetsmål, till exempel att minska energianvändning.



SEK har tillsammans med EKN inrättat ett vetenskapligt klimatråd. Klimatrådet är ett rådgivande expertorgan som ska vägleda det svenska exportfinansieringssystemet att verka mot Parisavtalets 1,5-gradersmål.



I linje med SEK:s satsning på hållbarhet har bolaget emitterat 6,1 miljarder kronor i gröna obligationer under årets nio första månader, varav 2,1 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 402 miljoner kronor varav 72 miljoner kronor utgörs av poster av engångskaraktär, såsom återföring av tidigare

avsättningar för reserver för förväntade kreditförluster och nettoresultat av finansiella transaktioner. Räntenettot uppgick till 472 miljoner kronor (553).