Inte sedan 2023 har den brittiska centralbanken behövt höja räntan. Det kan nu förändras efter nya inflationssiffror.
Dubbelsmäll för Storbritannien: Inflationen och statsskulden sticker iväg
Storbritanniens inflation steg mer än väntat i september.
Det ökar förväntningarna på att Bank of England höjer räntan i början av november.
Samtidigt översteg den brittiska statsskulden för första gången 3 000 miljarder pund.
Kriget i Mellanöstern påverkade
Konsumentpriserna steg med 3,5 procent i årstakt i september, jämfört med 3,1 procent i augusti, skriver Euronews.
Det är den högsta inflationstakten sedan oktober 2025, enligt statistikmyndigheten ONS.
Uppgången drevs framför allt av stigande drivmedelspriser
Dieselpriserna nådde sin högsta nivå sedan juli 2022, mot bakgrund av kraftigt högre oljepriser i samband med kriget mellan USA och Iran.
Transportkostnaderna steg med 6,6 procent i årstakt, jämfört med 4,6 procent månaden före. Även inflationen för tjänster accelererade, till 3,7 procent.
Priserna inom boende och hushållstjänster steg med 5,3 procent, medan kommunikationskostnaderna ökade med 5,8 procent.
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Tror på höjning
Kärninflationen, där bland annat energi och livsmedel exkluderas, steg till 2,8 procent från 2,6 procent i augusti. Livsmedelsinflationen låg däremot kvar på 1,3 procent.
Utvecklingen sätter press på Bank of England, som har ett inflationsmål på 2 procent och en styrränta på 3,75 procent. Marknaden räknar nu med att centralbanken höjer räntan vid nästa penningpolitiska möte den 5 november.
Det skulle i så fall bli den första höjningen sedan 2023.
Förväntningarna på en räntehöjning har ökat i takt med att energipriserna stigit och kostnadstrycket åter tilltagit. Högre räntor riskerar samtidigt att öka kostnaderna för hushåll och företag.
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Dyrare upplåning
Inflationsbeskedet kommer en vecka före den brittiska regeringens budgetpresentation den 28 oktober. Regeringen väntas behöva hantera både hushållens ökade levnadskostnader och ett ansträngt offentligt finanseringsläge.
Enligt ONS uppgick den offentliga sektorns nettoupplåning till 24,5 miljarder pund i september, 1,8 miljarder pund mer än samma månad i fjol.
Under perioden april till september uppgick upplåningen till 97,8 miljarder pund, något lägre än motsvarande period föregående år men 6 miljarder pund över budgetmyndighetens prognos.
Den offentliga nettoskulden översteg samtidigt 3 000 miljarder pund vid utgången av september. Skulden motsvarade 94 procent av BNP, en minskning från 94,7 procent ett år tidigare.
Stigande obligationsräntor har dessutom gjort det dyrare för staten att finansiera sin upplåning, något som ökar utmaningarna inför budgeten.
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