Dubbelsmäll för Storbritannien: Inflationen och statsskulden sticker iväg

Storbritanniens inflation steg mer än väntat i september.

Det ökar förväntningarna på att Bank of England höjer räntan i början av november.

Samtidigt översteg den brittiska statsskulden för första gången 3 000 miljarder pund.

Kriget i Mellanöstern påverkade

Konsumentpriserna steg med 3,5 procent i årstakt i september, jämfört med 3,1 procent i augusti, skriver Euronews.

Det är den högsta inflationstakten sedan oktober 2025, enligt statistikmyndigheten ONS.

Uppgången drevs framför allt av stigande drivmedelspriser

Dieselpriserna nådde sin högsta nivå sedan juli 2022, mot bakgrund av kraftigt högre oljepriser i samband med kriget mellan USA och Iran.

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Transportkostnaderna steg med 6,6 procent i årstakt, jämfört med 4,6 procent månaden före. Även inflationen för tjänster accelererade, till 3,7 procent.

Priserna inom boende och hushållstjänster steg med 5,3 procent, medan kommunikationskostnaderna ökade med 5,8 procent.

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