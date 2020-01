Så hittar Eric Strand sin edge mot marknaden

Eric Strand bestämde sig under 2019 för att starta sitt egna varumärke Auag Fonder och i november 2019 gick hans egna fond Auag Silver Bullet live. Den lanserades som "Sveriges kanske mest riskfyllda fond".



Eric Strand arbetar från Convendums kontorshotell i Göteborg. En vanlig arbetsdag vaknar han av sig själv runt halv åtta, tar en promenad i Slottsskogen med sin hustru för att sedan äta sen frukost i sin lägenhet på Olivedalsgatan i Göteborg, alternativt åker han direkt till kontoret och kör ett 30 minuters gympass på Convendums egna gym och äter sedan frukosten som serveras där.



Lägenheten har ett tydligt yogatema med prydnadsfigurer som Buddah, Shiva och Ganesh. Smultronstället Slottsskogen är ett knappt stenkast bort.



Morgonrutinen består i att leta efter nya forskningsrapporter och utsagor om ädelmetaller. Han studerar rapporterna och tolkar vad de betyder för fondens respektive innehav. Vid 10 till 11-tiden går Eric igenom NAV-rapporten (net asset value) och går igenom fondens innehav och deras viktning i relation till de respektive satta målvikterna.



– Jag har byggt ett eget system för fonden som parar ihop NAV-rapportern med kapitalflöden, det vill säga nettot av insättningar och uttag med respektive aktieinköp som ska göras. Eftersom fonden till största del innehåller bolag handlade på den amerikanska börsen är det deras tider jag främst följer. Arbetsdagen är inte helt slut förrän omkring tio på kvällen, säger Eric Strand.



Fonden har 25 till 30 innehav i internationella gruvbolag som fokuserar på silver. Omkring 85 procent av bolagen handlas på den amerikanska börsen och resterande 15 procent på Londonbörsen. Gruvbolagen har en naturlig hävstång omkring 2 till 3 gånger svängningarna i råvarupriset, menar Eric Strand.



För fonden har Eric Strand en tydlig kommunikationsstrategi. Han vill vara så synlig som möjligt på webben, eller ”webb-rummet” som han kallar det. Därför anser han att hans medverkan i webbkanaler som EFN, DI TV och diverse ekonomipoddar varit ovärderliga i marknadsföringssyfte och hjälpt honom nå många slutinvesterare utan att själv möta dessa.



– Jag träffar sällan slutinvesterare i mitt jobb som förvaltare men ibland hejar någon till när man blir igenkänd på gatan eller någon centralstation. Mina framträdanden i media har blivit en marknadsföringskanal som är ett starkt komplement till oberoende förmedlare och rådgivare som också säljer fonden. Investerares köpbeteende ändras snabbt i den nu mer digitala världen och kunskap och förtroende når slutkunden genom till exempel uttömmande poddar. Konsumtion av kunskap blir då avgörande för många vid investeringsbesluten.



Även om Eric Strand medverkar i svenska medier läser han knappt svenska nyheter. Insikter kring silver hämtar han främst utomlands och menar att den mest intressanta läsningen på området går att hitta i forskningsrapporter från institut som The Silver Institute och World Gold Council.



– Jag måste få mina idéer innan de blir nyheter. När media plockar upp något är det oftast för sent att agera på nyheten. Därför följer jag ett antal råvaruexperter och forskare som på internationell nivå behandlar silver och andra råvaror. Min favorit är Ted Butler, ingen kan mer om silver än han.



I råvarusektorn har exempelvis prisuppgången på ädelmetallen palladium varit väl omskriven i internationell press den senaste tiden. Eric Strand menar att den prisuppgången också leder till positiva utsikter för hans egen fond Auag Silver Bullet.



– Uppgången i palladium är den direkta priseffekten av en underliggande fysisk brist i ädelmetallen. Palladium började sin prisresa efter skandalen kring dieselbilar. Efter skandalen blev efterfrågan av bensinbilar högre och eftersom ädelmetallen är en viktig oumbärlig komponent i bensinbilens katalysatorer uppstod en ökad efterfrågan av ädelmetallen. Senaste tiden har vi sett att Ryssland begränsar exporten av råvaran och i den andra marknaden där råvaran utvinns, Sydafrika, har det varit strejker och elavbrott som hämmat produktionen.



Eric Strand menar att vi kommer få en liknande fysisk brist av silver inom cirka ett år. Efterfrågan av silver som ledningskomponent ökar ständigt och marknaden kring metallen är allt annat än i balans, menar han.



– Vi har haft ett underskott i silver i över tio år nu. En dag kommer marknaden kring silver reagera likt marknaden kring palladium. Den dag silverproducenterna inte kan möta den fysiska efterfrågan som finns för silver kommer det leda till att företag börjar bygga upp egna lager av råvaran för att säkra den egna produktionen. Då kommer vi hamna i ett läge, likt palladium men ännu starkare då det blir en äkta och evig brist, där företag hamnar i aggressiva budgivningsprocesser för att säkra tillgången till sin produktion, säger Eric Strand.



Han föddes i England 1966 där hans pappa arbetade på Svenska Kullagerfabriken. Familjen flyttade efter en tid till Askim i Göteborg där han fick växa upp och bli tonåring. Som mellanbrorsa till två bröder var Eric Strand redan som ung en individ som drog åt ett eget håll.



– Jag har väl alltid haft en rebellisk ådra. Trots att jag var den av bröderna som hade det lättast för mig i skolan vägrade jag gå familjens utstakade väg att bli civilingenjör. Någon gång sa jag väl till pappa att jag ville bli bankdirektör, säger Eric Strand och skattar.



Favoritämnet i skolan var inte helt oväntat matematik. Han hade lätt för sig i klassrummet och sysslade med bollsporter på sin fritid.



– Jag blev tillfrågad om jag ville hoppa över andra klass, men jag tackade nej då jag hellre ville vara med mina vänner. I skolan tävlade jag med mina klasskamrater om att bli klar snabbast. Jag minns att jag blev klar med hela högstadiets matematik efter en termin i åttonde klass. Då fick jag börja med gymansiematten även om jag mest använde den tiden till att spela luffar-schack.



Eric Strand började vid sidan om bollsporterna fäkta vid 7-årsåldern och började tävla tidigt i tonåren. Han tävlade i världsmästerskapen för fäktning redan som 16 åring och gjorde efter att ha varit med i OS sitt sista vm 94. Han menar att sporten tidigt formade honom till att bli en disciplinerad och målmedveten tävlingsmänniska och räknar sin femteplats på europamästerskapen som sin bästa merit.



Som 17-åring flyttade han till Bonn i Tyskland för att studera och fäktas på elitnivå. Även där blev Eric Strands lätthet för studierna uppmärksammad. Han fick hoppa över en klass i gymnasiet och examinerades som tysk student för sedan studera matematik på universitetet i Bonn.



För att förvalta Sveriges mest riskfyllda fond är Eric Strand förvånansvärt lugn och eftertänksam. Han verkar vara i balans och lycklig över att få arbeta med det han vill, även om han enligt egen utsago “aldrig tjänat så lite pengar”. Men det kommer längre fram när vi väl har nått våra mål.



Kanske beror det på Eric Strands stora passion, yoga. Den märks kanske lite väl tydligt ibland men väcker också en nyfikenhet. Som underlag till intervjun får jag en mängd bilder där Eric gör olika fysiskt krävande yoga-positioner. De är de enda bilder jag har i huvudet när intervjun börjar.



Eric Strands fru, Kitty Strand, en celebritet i yoga-Sverige, fick honom att börja med yogan som respons på hans upplevda stelhet. Till en början gjorde han det för att bli bättre på sin golfswing. Men övertid övergick intresset för golfen till den nya kärleken för yogan.



Han tränar omkring fem gånger i veckan och har utvecklat ett eget koncept han kallar för Strongyoga där man övar kroppen på att hitta lugn i fysiskt krävande positioner.



– Jag ser det lite som Bruce Lee: "True Meditation is in motion". Att hitta lugn i fysiskt krävande situationer hjälper mig att hålla lugnet när omvärlden är kaotisk. Det är en strävan efter ett lugn som varar och består även när ens omgivning drar åt det motsatta. Jag brukar ibland säga att jag övar på att trilla, för att vänja kroppen på att resa sig.



Tur att Eric Strand finner harmoni i yogan. För när han börjar prata om de internationella finansmarknaderna är det allt annat än en harmonisk bild han målar upp.



– I det finansiella systemet finns det idag bara kring 10 procent av alla pengar. För varje hundralapp bankerna får in lånar de ut 91 kronor. När de sedan tar emot dessa 91 kronor i nästa led lånar de ut 82 kronor. Denna spiral fortsätter ner till noll kronor vilket i princip leder till att varje hundralapp blir tusen kronor, men det finns bara 100 kronor. Ett system som bara fungerar så länge som förtroendet för de finansiella systemen finns och låntagare betalar av sina skulder. Skulle vi få en internationell "bank run" skulle hela systemet kollapsa.



Eric Strand pekar också på att detta sker i länder just nu som i till exempel Libanon. Att det internationella pressade ränteläget blivit det nya normala är ett annat orosmoln som växer i bakhuvudet.



– Vi har inte på något sätt löst den skuldkris vi hade under 2007 och 2008. Det enda vi har gjort är att pantsätta skattebetalarna, öka likviditeten och skulderna till nya orimliga nivåer. Världssystemet tål idag inte ens en ränta om 2 procent och eftersom de betydande finansiella marknaderna är kopplade till dollarn, som i sin tur är frikopplad allt, bygger vi långsamt upp ett korthus som snart kan falla.



– Om vi tittar på USA:s belåning så ser vi att de betalar rekordmycket i ränta idag trots att räntorna är på så kritiskt låga nivåer. Världens finansmarknader blir beroende av den utvecklingen och hjälper till att ständigt skjuta problemet framför sig, för alla är beroende av dollarn.



Ett annat orosmoln som leder till tankevurpor i marknaden är det starka momentum indexfonder har i dagsläget. Eric Strand menar att de starka kapitalflödena till indexfonder leder till att aktier som borde sjunka i värde, istället handlas upp när nytt passivt kapital behöver återspegla underliggande index.



Eric Strand menar att de flesta inte förstår den höga risk som enligt honom är kopplad till indexfonder. Okunskapen kring hur viktningen är utformad och hur fonder köper och säljer bolag väcker många frågetecken för den som nördar in sig på ämnet och läser den finstilta i avtalen.



– Indexfonder går bra i uppgång eftersom de vanligtvis köper de aktier som går upp mest. Men när det sedan vänder är det oftast de aktier som gått upp mest som också går ned mest. Att vid en kommande nedgång sitta med för stor exponering i exempelvis FAANG-aktierna (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google) kommer utgöra en betydande finansiell risk för investerarna.



– En indexfond som replikerar ett index med exempelvis 5 000 aktier kan omöjligen handla alla de aktier som krävs för att uppnå rätt viktning i realtid. Det finns handelssystem som bara handlar i vissa bolag och det finns många komplicerade upplägg som du som investerare inte vet om. Jag tror att det finns en stor inbyggd fara i att allt mer kapital förflyttas till den här typen av förvaltning som inte styrs av fundamentala principer utan enbart aktiekurser och relativitet.



Den ödesmättade omvärldsanalysen ledde honom till investeringar i ädelmetaller. Exponeringen mot silver och guld ser Eric som en lösning för den som vill hedga sig för kommande nedgång. Han menar att det för närvarande råder stora obalanser i systemet vilka kommer ge efterskalv på marknaden kommande år.



– Silver och guld korrelerar inte med aktiemarknaden vilket jag tror kommer bli en nyckel för de som vill minimera sina förluster när aktiemarknaden väl börjar gå trögare. Vår fond är "long only" och exponerad mot den volatila silvermarknaden. För att minska risken i fonden innehåller den omkring 25 till 30 internationella gruvbolag.

Eric Strand, grundare Auag Silver Bullet. Foto: Eric Strand

