Roos och Bohman investerar i tillväxtraketen Dentalum

Techinvesteraren Håkan Roos, som tidigt investerade i bland annat fintech-bolaget i Zettle, tar via bolaget Roosgruppen en andel i Dentalum, ett bolag som grundades av bröderna Max och Marcus Ladow tillsammans med serieentreprenörerna Saeid Esmaeilzadeh och Robin Rutili. Även Stena Finans och industriveteranen Staffan Bohman investerar när bolaget nu tar in 170 miljoner kronor via en riktad nyemission. Nettolikviden avser bolaget att använda till att finansiera framtida förvärv och allmänna verksamhetsändamål. Nyemissionen aviserar bolaget via ett pressmeddelande.

Dentalum har sedan bolaget grundades för lite drygt två år sedan varit en av de snabbast växande aktörerna på den svenska tandvårdsmarknaden, säger Max Dorthé Ladow, vd och medgrundare av Dentalum, till Realtid.

– Bolaget har gått från en klinik i Falkenberg i september 2019 till att nu vara 21 kliniker i åtta regioner i Sverige. Nyemissionen är tänkt att ge Dentalum tillgång till mer kapital för att fortsätta den starka tillväxtresan, men är också ett led i ambitionen om att notera Dentalum inom 18 månader.

På en pro forma-basis, det vill säga som om Dentalum hade ägt samtliga förvärvade verksamheter under en tolvmånadersperiod, ökade bolagets omsättning från 5,5 miljoner kronor per utgången av 2019 till 199,5 miljoner kronor för helåret 2020. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, finansnetto och skatt (Ebitda) för 2020, bolagets första hela verksamhetsår, uppgick till 38,6 miljoner kronor, säger Max Dorthé Ladow.

Under 2020 förvärvade Dentalum elva tandvårdskliniker, inklusive City Dental i Stockholm, en av Sveriges största privata tandvårdskliniker. Vid utgången av 2020 bestod koncernen av totalt tolv kliniker, verksamma i fem regioner i Sverige. Hittills i år har Dentalum växt med ytterligare nio kliniker och har ökat sin närvaro från fem till åtta regioner. Gruppens 21 kliniker (inräknat signade förvärv) hade vid utgången av september 2021 på rullande tolv en omsättning på ca 331,5 miljoner kronor med ett Ebitda om 85,4 miljoner kronor.

Bolaget har 22 november kommunicerat finansiella mål för perioden 2022-2024, där målsättningen är att uppnå en omsättning motsvarande runt 1,5 miljard med en Ebitda-marginal överstigande 20 procent.

Max Dorthé Ladow fortsätter:

– Det känns otroligt kul över det starka förtroendet vi har från såväl befintliga som nya namnkunniga investerare som vill vara en del av Dentalums fortsatta resa. Det ger oss möjlighet att accelerera vår tillväxt ytterligare samtidigt som vi utvecklar Dentalum till att bli en ledande tandvårdsgrupp för både våra medarbetare och patienter.

Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuildingförfarande som utförts av Pareto Securities som agerat Sole Manager och Bookrunner. Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Dentalum och Cirio Advokatbyrå legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den riktade nyemissionen.