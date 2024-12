Långt ifrån alla barn får en god jul

När barn vänder sig till Bris på natten är det ofta för att de inte har någon annan att prata med. En del barn vill inte prata med sina föräldrar, andra vågar inte väcka dem.



”För oss är det självklart att finnas där för barn som behöver en vuxen att reda ut sina tankar och känslor med, men vi kan inte göra det utan hjälp. Tack vare stöd från företag som väljer att ge sin julgåva till oss kan vi finnas där dygnets alla timmar för barn som annars suttit själva i mörkret,” säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Inte en jul som alla andra

Barn berättar för Bris om skam över att inte ha en jul ”som alla andra”. Ångest över att behöva låtsas vara glad fast man inte mår bra, att misslyckas med att leva upp till egna och andras förväntningar. Rädsla inför en jul som kanske blir som förra året, med bråk och sprit och våld.



”Vi svarar och stöttar, tjugofyra timmar om dygnet, året om. Även så på julafton. Ibland vågar barnet berätta om de allra svåraste känslorna för första gången just på natten, när hela världen slumrar och ingen annan hör eller stör,” säger Sarah nattkurator på Bris och fortsätter:



”Loven är extra känsliga. Under ledigheter försvinner många viktiga vuxna som är det naturliga skyddsnätet i vardagen, som lärare och fritidsledare. Det är därför det är så viktigt att vi finns här och kan stötta under hela jullovet.”

Samtalsämnena nattetid rör allt från små till stora frågor. Vissa barn behöver bara få höra en vänlig röst. Andra barn har påträngande ångest här och nu. (Foto: Bris)

Psykisk ohälsa – största anledningen till kontakt

Psykisk ohälsa står för knappt hälften av alla samtal som Bris tar hand om följt av, familj och familjekonflikter, våld, övergrepp och kränkningar. Utöver det är det ämnen som exempelvis har kopplingar till att vara tonåring, identitet och självförtroende samt skolan som skapar oro.



Samtalsämnena nattetid rör allt från små till stora frågor. Vissa barn behöver bara få höra en vänlig röst. Andra barn har påträngande ångest här och nu.

”Vi som svarar på natten försöker vara barnets bollplank, hjälpa till att sortera vad som känns svårast just nu, vad barnet behöver för att kunna lägga undan tankarna en stund. Andas. Vila lite, om det går. Ibland kan vi sätta en plan, för natten eller för nästa morgon. Kanske till och med för framtiden,” säger Sarah.

Samtalen väcker hopp i mörkret

Under 2023 hade Bris totalt 51 587 samtal med barn i den nationella stödlinjen och på Brismottagningarna. Sedan 2016 har antalet kurativa samtal fördubblats.



”Ett samtal förändrar inte alltid barnets situation där och då, men det kan räcka för stunden att barnet känner sig lyssnat på och mindre ensamt. Det kan vara första steget mot förändring,” säger Sarah och fortsätter:



”Det som gör att nattpassen känns extra hoppfulla är att vi kan finnas för att göra barnets mörka stund lite ljusare. Jag är tacksam för alla som hjälper oss att göra det möjligt.”

