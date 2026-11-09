Handelsbanken har Sveriges mest nöjda pensionskunder bland de stora bankerna

Handelsbankens fokus på långsiktiga kundrelationer, personlig rådgivning och lokal närvaro, i kombination med fortsatta investeringar i teknik och digital utveckling, är viktiga förklaringar till de starka resultaten.

– Att våra kunder ger oss högre betyg i både tjänstepension och privat pension är ett starkt kvitto på vårt långsiktiga arbete. Pension är en av de viktigaste ekonomiska frågorna i livet, och vi ser att kunderna uppskattar kombinationen av personlig rådgivning och moderna digitala tjänster, säger Housha Lundin, tjänstepensionsrådgivare på Handelsbanken i Värmland.

Inom tjänstepension, där företagskunder bedömer sina pensionsleverantörer, ökar Handelsbanken från 69,0 till 73,3 (+4,2 procentenheter) och placerar sig på tredje plats totalt i branschen.

– Pension är en lång kundrelation och årets undersökning visar hur viktig den personliga kontakten är. Resultatet pekar på att digitala tjänster är en viktig del av pensionsupplevelsen, samtidigt som personlig vägledning och förståelse för kundens behov fortsatt har stor betydelse. Inom dessa områden har Handelsbanken stärkt sin position under året, säger Johan Parmler, vd på SKI.

Även inom privat pension, där privatkunder utvärderar sitt pensionssparande, ökar kundnöjdheten från 66,9 till 69,0 (+2,1 procentenheter), vilket också ger en tredje plats totalt. I båda kategorierna har Handelsbanken de nöjdaste kunderna bland de stora bankerna.

– Det personliga mötet är fortsatt kärnan i vårt sätt att arbeta. Samtidigt har vi de senaste åren målmedvetet utvecklat våra digitala tjänster för att förenkla kundernas vardag. Det är glädjande att se att det uppskattas. Framförallt inspirerar det oss att fortsätta utveckla vårt erbjudande och träffa våra kunder för att hjälpa dem fatta välgrundade ekonomiska beslut genom livets olika faser, säger Housha Lundin.

Om SKI Livförsäkring 2026

SKI Livförsäkring är en årlig branschundersökning från Svenskt Kvalitetsindex som mäter kundnöjdhet inom pensions- och sparandemarknaden. Undersökningen omfattar både tjänstepension och privat pension och bygger på intervjuer med kunder hos de största aktörerna på den svenska marknaden.

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