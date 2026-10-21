Svenskarna har fler streamingabonnemang än någonsin, men lojaliteten med tjänsterna är låg. Samtidigt bromsar Netflix tillväxt in, aktien pressas och konkurrensen om vår tid kommer allt mer från Youtube, Tiktok och Instagram. Den svenska kriminalserien ”Blodsoffer” är ett av få ljus i Netflix senaste rapport.
Netflix tappar när streamingmarknaden växer i Sverige
Elva miljoner svenska abonnemang
Under första kvartalet 2026 hade svenskarna 11 miljoner betalda streamingabonnemang, enligt Mediavision. Det var nästan två miljoner fler än året före, en ökning på omkring 22 procent.
Mer än fyra miljoner hade sagts upp under det senaste året. Av drygt 14 miljoner abonnemang som varit aktiva någon gång under tolvmånadersperioden hade bara 40 procent legat orörda. Resten hade startats, avslutats eller återaktiverats.
”Den höga churnnivån speglar den intensiva konkurrensen och ett dynamiskt konsumentbeteende”, säger Fredrik Liljeqvist, analyschef på Mediavision.
I andra kvartalet tog tillväxten dessutom paus för första gången på mer än två år. Sverige har alltså fortfarande en enorm streamingmarknad, men kunderna behandlar abonnemangen ungefär som hotellrum. Man checkar in, checkar ut och kommer möjligen tillbaka.
Miljarddrama i Hollywood – Netflix plockar fram plånboken
Bakom kulisserna i medievärlden pågår ett lågmält men dyrt drama, där framtiden för några välkända namn står och väger.
Netflix tjänar mer men växer långsammare
Det är den verkligheten Netflix möter.
Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 11,8 procent till 12,9 miljarder dollar. Vinsten steg betydligt snabbare, med 43,5 procent till 3,66 miljarder dollar. Ändå föll aktien omkring 6 procent i efterhandeln.
Problemet är tillväxten. Omsättningsökningen var Netflix svagaste på tre år och bolaget räknar nu med reklamintäkter på 2,7 miljarder dollar under helåret, jämfört med tidigare prognos på 3 miljarder.
Netflix väntar sig 13,44 miljarder dollar i omsättning under fjärde kvartalet, något under analytikernas förväntningar.
Bolaget har också sagt upp omkring 1 000 anställda, motsvarande 6 procent av personalen. Netflix har dessutom höjt priserna rejält. I Sverige kostar Premium nu 219 kronor i månaden.
Kriget står om timmarna
Den större utmaningen finns kanske utanför den klassiska streamingvärlden.
Enligt Nielsen har Netflix andel av tv-tittandet i USA minskat till 7,8 procent. Youtube ligger på över 14 procent. Tiktok, Youtube och Instagram behöver inte lägga miljarder på beställda dramaserier för att konkurrera med Netflix. Användarna producerar stora delar av innehållet själva.
Netflix svarar genom att bredda sig med videopoddar, spel, direktsändningar och andra format som tidigare knappast hade platsat hos ett traditionellt filmbolag.
Den tidigare innehållschefen Bela Bajaria beskrev en gång strategin som en ”gourmetcheeseburgare”, innehåll som skulle vara både brett och exklusivt. Nu är jakten på nästa globala jättehit intensiv.
Sverige levererar en Netflix-hit
Här lyckas Sverige bättre.
Netflix lyfter i kvartalsrapporten fram kriminalserien ”Blodsoffer”, skapad av George Kay med Jakob Oftebro och Peter Andersson i huvudrollerna.
Serien gick direkt upp som etta bland Netflix icke-engelskspråkiga serier och hade sju miljoner visningar redan under sina första dagar. Sedan premiären i augusti har ”Blodsoffer” enligt Netflix nått 23 miljoner visningar globalt.
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Aktie på nedgång och tusentals uppsägningar. Rubrikerna kring Netflix har varit mörka på sistone, och nu väljer streamingjätten att agera.