Netflix tappar när streamingmarknaden växer i Sverige

Netflix tjänar mer men växer långsammare

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Det är den verkligheten Netflix möter.

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 11,8 procent till 12,9 miljarder dollar. Vinsten steg betydligt snabbare, med 43,5 procent till 3,66 miljarder dollar. Ändå föll aktien omkring 6 procent i efterhandeln.

Problemet är tillväxten. Omsättningsökningen var Netflix svagaste på tre år och bolaget räknar nu med reklamintäkter på 2,7 miljarder dollar under helåret, jämfört med tidigare prognos på 3 miljarder.

Netflix väntar sig 13,44 miljarder dollar i omsättning under fjärde kvartalet, något under analytikernas förväntningar.

Bolaget har också sagt upp omkring 1 000 anställda, motsvarande 6 procent av personalen. Netflix har dessutom höjt priserna rejält. I Sverige kostar Premium nu 219 kronor i månaden.

Kriget står om timmarna

Den större utmaningen finns kanske utanför den klassiska streamingvärlden.

Enligt Nielsen har Netflix andel av tv-tittandet i USA minskat till 7,8 procent. Youtube ligger på över 14 procent. Tiktok, Youtube och Instagram behöver inte lägga miljarder på beställda dramaserier för att konkurrera med Netflix. Användarna producerar stora delar av innehållet själva.

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Netflix svarar genom att bredda sig med videopoddar, spel, direktsändningar och andra format som tidigare knappast hade platsat hos ett traditionellt filmbolag.

Den tidigare innehållschefen Bela Bajaria beskrev en gång strategin som en ”gourmetcheeseburgare”, innehåll som skulle vara både brett och exklusivt. Nu är jakten på nästa globala jättehit intensiv.

Sverige levererar en Netflix-hit

Här lyckas Sverige bättre.

Netflix lyfter i kvartalsrapporten fram kriminalserien ”Blodsoffer”, skapad av George Kay med Jakob Oftebro och Peter Andersson i huvudrollerna.

Serien gick direkt upp som etta bland Netflix icke-engelskspråkiga serier och hade sju miljoner visningar redan under sina första dagar. Sedan premiären i augusti har ”Blodsoffer” enligt Netflix nått 23 miljoner visningar globalt.

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