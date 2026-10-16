Netflix i kris – byter ut toppchef för att vända raset

Netflix byter en högt uppsatt chef när strömningstjänsten försöker vända en fallande aktiekurs och få fart på tittartillväxten.

Peter Rice, tidigare toppchef på Disney och Fox, tar över efter Bela Bajaria i slutet av månaden.

Bajaria lämnar bolaget efter nästan tio år på Netflix. Sedan 2023 har hon ansvarat för företagets globala utbud av filmer och tv-serier.

Fler uppsägningar än på åratal

Ledningsförändringen sker samtidigt som bolaget möter ett växande tryck från investerare efter en period med svagare tittarengagemang, skriver Financial Times.

Netflix-aktien har fallit omkring 40 procent det senaste året. På torsdagen meddelade bolaget dessutom att personalstyrkan ska minskas med 6 procent, motsvarande omkring 1 000 tjänster.

Det är företagets största neddragning på minst fyra år.

Trots att Netflix fortsatt dominerar strömningsmarknaden har bolagets utbud på senare tid haft svårare att skapa de stora kulturella fenomen som tidigare bidrog till tillväxten.

ANNONS

Serier som Stranger Things och Wednesday har varit viktiga framgångar, men förväntningarna på nya globala tittarsuccéer är fortsatt höga.

Läs mer: Streamingfesten är över – svenskarna börjar få nog. Dagens PS