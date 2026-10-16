Aktie på nedgång och tusentals uppsägningar. Rubrikerna kring Netflix har varit mörka på sistone, och nu väljer streamingjätten att agera.
Netflix i kris – byter ut toppchef för att vända raset
Netflix byter en högt uppsatt chef när strömningstjänsten försöker vända en fallande aktiekurs och få fart på tittartillväxten.
Peter Rice, tidigare toppchef på Disney och Fox, tar över efter Bela Bajaria i slutet av månaden.
Bajaria lämnar bolaget efter nästan tio år på Netflix. Sedan 2023 har hon ansvarat för företagets globala utbud av filmer och tv-serier.
Fler uppsägningar än på åratal
Ledningsförändringen sker samtidigt som bolaget möter ett växande tryck från investerare efter en period med svagare tittarengagemang, skriver Financial Times.
Netflix-aktien har fallit omkring 40 procent det senaste året. På torsdagen meddelade bolaget dessutom att personalstyrkan ska minskas med 6 procent, motsvarande omkring 1 000 tjänster.
Det är företagets största neddragning på minst fyra år.
Trots att Netflix fortsatt dominerar strömningsmarknaden har bolagets utbud på senare tid haft svårare att skapa de stora kulturella fenomen som tidigare bidrog till tillväxten.
Serier som Stranger Things och Wednesday har varit viktiga framgångar, men förväntningarna på nya globala tittarsuccéer är fortsatt höga.
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Har arbetat med stora produktioner
Rice har lång erfarenhet från den amerikanska underhållningsindustrin. På Disney ansvarade han tidigare för tv-verksamheter som ABC, FX och Hulu samt bolagets tv-studior.
Dessförinnan hade han ledande befattningar inom 21st Century Fox och filmstudion Fox Searchlight Pictures.
Under hans tid på Disney lanserades eller utvecklades flera uppmärksammade produktioner, däribland Modern Family, Abbott Elementary och The Bear.
Netflix ledning lyfter fram hans erfarenhet av att arbeta med stora verksamheter och hans relationer med Hollywoods kreatörer.
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Ska leda innehållsarbetet
Som innehållschef får Rice övergripande ansvar för Netflix film- och tv-utbud samt direktsända evenemang. Det innebär att han ska leda innehållsarbetet i ett läge där konkurrensen om tittarnas tid hårdnar.
Netflix har på senare tid breddat verksamheten med bland annat videopoddar och direktsänd sport. Bolaget konkurrerar därmed inte bara med andra strömningstjänster, utan också med plattformar som Youtube och Tiktok.
Tidigare i år försökte Netflix köpa Warner Bros Discovery för att stärka sitt innehållsbibliotek och få tillgång till etablerade filmserier och kreativa samarbeten. Budet överträffades dock av Paramount, numera Skydance.
Netflix presenterar sin nästa kvartalsrapport på tisdag. Då väntas investerare granska bolagets utveckling och utsikter för fortsatt tillväxt.
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