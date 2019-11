Östling petas från forskningscenter efter kritiserade uttalanden

Leif Östling petas från Science Park

Företagsledaren och affärsmannen Leif Östling, som är ordförande i Science Park i Södertälje, tvingas lämna sitt uppdrag efter sin kontroversiella intervju i invandringskritiska Swebbtv. “Det han har sagt är för grovt för att stå ut med. Lyssnar man på hela intervjun är det väldigt grova saker som är svåra att acceptera”, säger Science Parks styrelseledamot Boel Godner.

Divisionschefen på Assa Abloy säljer hela sitt innehav

Stefan Widing, som är divisionschef på Assa Abloy men som tillträder som vd för Sandvik i februari 2020, har sålt sitt resterande innehav om 13.342 aktier i Assa Abloy. Försäljningen gjordes på torsdagen till priset 231 kronor styck till ett totalt värde av 3,1 miljoner kronor. I tisdags sålde Stefan Widing 11.775 aktier i Assa Abloy till ett värde av 2,7 miljoner kronor.

Trump kritiserar Storbritanniens avtal med EU

USA:s president Donald Trump kritiserar Storbritanniens nya brexitavtal med EU, rapporterar AFP. Han menar att om ett nytt avtal tecknas kommer det att leda till ”fyra till fem gånger högre” handel mellan de båda länderna.

Annons

Annons

USA har vunnit WTO-fall mot Indien

USA har vunnit ett fall mot Indien i Världshandelsorganisationen WTO som berör olagligt exportstöd värt mer än 7 miljarder dollar. Stödet gäller producenter inom stålprodukter, läkemedel, kemikalier, IT-produkter och kläder, och agerandet har "skadat amerikanska arbetare och tillverkningsföretag", uppgav USA:s handelsrepresentant USTR på torsdagen. Indiens undantag, som tillåter visst exportstöd för utvecklingsländer, har löpt ut då landet nu uppnått vissa tröskelnivåer.

USA utökar sanktionerna mot Iran

USA har utökat sina sanktioner mot Iran, med fokus på byggsektorn. Washington motiverar det med att sektorn kontrolleras av Revolutionsgardet, som USA ser som en terrororganisation. Det rapporterar TT.

Twitter förlorar miljontals dollar från Trump

Twitters beslut att förbjuda all politisk annonsering kommer att kosta bolaget 10 miljoner dollar i uteblivna intäkter från Trump-kampanjen. De rapporterar Bloomberg News. All politisk annonsering på Twitter kommer att försvinna globalt från den 22 november, på grund av all uppmärksamhet runt vilseledande politisk information på nätet.

Kinesiska börserna stiger

Börshandeln i Asien inleddes försiktigt på fredagsmorgonen. Men en bit in på handelsdagen ser indexen ut att stärkas efter att alternativa PMI-siffror visat på en starkare industrikonjunktur än väntat, rapporterar CNBC.