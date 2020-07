Odd Molly växlar upp inom second-hand

Avsiktsförklaringen innebär att Odd Mollys helägda dotterbolag Used By International, som bedriver e-handelsplattformen Used By för secondhand-försäljning av varumärkeskläder går samman med Ytrade. Det framgår av ett pressmeddelande.

Odd Molly kommer efter genomförd transaktion äga cirka 40 procent i det sammanslagna bolaget. Transaktionen värderar Used By till cirka 27 miljoner kronor och planeras genomföras under augusti 2020.

Efter ett slutförande av affären under augusti 2020 skapas enligt bolaget en ny marknadsledande aktör som möter det växande intresset för hållbar konsumtion och marknaden för secondhand-försäljning av varumärkeskläder. Tillsammans har bolagen nästan 70 000 registrerade medlemmar.

– Vi är imponerade av den fina verksamhet teamet på Yaytrade lyckats skapa på kort tid. Det finns en mängd synergier mellan Yaytrade och Used By och vi ser fram emot att genom denna sammanslagning ge Used By ännu bättre förutsättningar att växa och utvecklas, säger Odd Mollys verkställande direktör Jennie Högstedt Björk i en skriftlig kommentar.

Den föreslagna transaktionen i den ingångna avsiktsförklaringen innebär att Yaytrade efter genomförd Due Diligence och slutligt avtal köper alla aktier i Used By av Odd Molly för ett värde motsvarande cirka 27 miljoner kronor. Betalning sker i nyemitterade Yaytrade-aktier.

Odd Molly kommer i anslutning till genomförandet av den föreslagna transaktionen att delta i en kontant nyemission i Yaytrade med 1 miljoner kronor. Efter genomförandet av den föreslagna transaktionen och den kontanta nyemissionen i Yaytrade kommer Odd Molly att äga cirka 39,1 procent av samtliga aktier i det nya större Yaytrade. Ett villkor för genomförandet av den föreslagna transaktionen är att Odd Molly åtar sig att genom ovillkorade aktieägartillskott tillskjuta 2 miljoner kronor till Yaytrade under tolv månader efter transaktionens genomförande.

Affären kommer ge upphov till en redovisningsmässig realisationsvinst för Odd Molly och Yaytrade kommer framöver redovisas som ett intressebolag till Odd Molly. Affären beräknas vara slutförd senast den 31 augusti 2020.

Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.