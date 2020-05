I Realtids stora karrärintervju med Frédéric Cho framgår att han har hjälpt företag och investerare som vill nå Kina under större delen av sin karriär, på allt från Handelsbanken till SEB och HQ.

I lite mer än sex år har han arbetat som rådgivare kring investeringar och affärsutveckling på den egna firman Frédéric Cho Advisory. Arbetet innebär en stor variation även om tyngdpunkten ligger på att hjälpa företag och institutionella nordiska investerare att hitta och komma i kontakt med intressanta bolag i Asien samt att kommunicera med dessa. Rådgivningen går åt andra hållet med.

– Mina dagar börjar vanligtvis med att jag läser av mejlen. Sedan hör jag med mina kinesiska vänner på Wechat. Jag fångar upp vad som har hänt i kinesisk media, främst Caixin, eller på sajter som Bloomberg, Reuters, FT och South China Morning Post och kommunicerar detta till de som är intresserade.

Hans erfarenhet har gett honom en unik inblick i det kinesiska systemet och dess olika utmaningar.

– Jag har jobbat med alla olika delar av Kinas finanssektor, är nog den ende i Norden med den erfarenheten, plus läkemedel och media. Media har en svår situation i Kina idag, samtidigt som det finns mycket bra information tillgänglig om landet från exempelvis mina vänner på Caixin Media.

Frédéric Cho har konkret egen erfarenhet av hur mediebranschen fungerar i Kina. Tidigt 2006 blev han kontaktad av ett amerikanskt bolag som ville sätta upp mediebolaget Xinhua Finance Media i Kina.

– Under 2006 hade jag mitt lilla ”Berlusconi-imperium” i Kina som sysslade med allt från radio, film, tv, finansiella nyheter, tidskrifter till billboards, jag var coo och ansvarade för åtta bolag och 660 anställda. Främsta bedriften var att vi fick in NBC:s program ”Access Hollywood” på Inner Mongolia TV för sändning runt om i landet.

– Utmaningen för oss alla är att vi behöver bli bättre på att förstå landet. Det finns ingen linjär riktning som svarar för alla branscher i Kina. Det går i vågor, ibland blir det mer liberalt och ibland blir det mer åtstramning.

Frédéric Cho menar att kinesiska medier är mycket bra på att uppfatta dessa tongångar från staten och anpassar sig väl efter pipan. Att Kina blir ett allt mer pluralistiskt samhälle ställer till nya utmaningar för kommunistpartiet.

– Många i Kina kräver mer öppenhet och frihandel och att landet ska vara ännu mer en del av världen. Allt fler kineser tycker och tänker till. Vi ska komma ihåg att skiftet har skett över en generation då Kina gått från att vara fattigt till att bli rikt. Idag har de näst flest dollarmiljardärer efter USA, säger Frédéric Cho.

Själv har han lärt sig mycket om både media och kommunikation från sin fru, som under många år var en etablerad journalist.

De senaste 15 åren har Frédéric Cho förekommit flitigt som expert i media. Det började 2004 när han blev anställd av Hagströmer & Qviberg (senare HQ Bank).

– På HQ uppmuntrades jag till att vara medial och tala om Kinas ekonomi och aktiemarknad. Det lade nog grunden för min relation till media idag, säger Frédéric Cho.

Läs hela karriärintervjun med Frédéric Cho här.