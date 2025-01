Högsta arbetslösheten på tre år

I slutet av december 2024 var 377 000 personer eller 7,1 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar.

Det kan jämföras med 6,6 procent ett år tidigare, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Man får backa till början av 2022 för att hitta högre siffror.

Missa inte: Dubbla orostecken på arbetsmarknaden. Realtid

”Arbetslösheten ökade brett. Såväl bland kvinnor som män, bland inrikes och utrikes födda samt bland yngre och äldre är fler inskrivna som arbetslösa i dag än för ett år sedan”, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Färre nya jobb

Även om lågkonjunkturen beskrivs av bedömare som relativt mild, har den varit ganska utdragen.

Det gör att antalet långtidsarbetslösa tydligt ökar igen. 150 000 har varit utan jobb i tolv månader eller mer, vilket är 10 000 fler än för ett år sedan.

Läs även: Äldre är arbetslösa nio gånger längre. Dagens PS

ANNONS

Suget efter arbetskraft har varit tydligt mindre under året. Nästan 50 000 färre nya jobb anmäldes i snitt per månad till Arbetsförmedlingens platsbank under året, jämfört med 2023.