Tether är om inte blodet så åtminstone lymfan i alla bitcointransaktioner

Bitcoin har sedan mitt senaste försök att ta livet av den stigit från motsvarande 300 000 kronor till 405 000 kronor per styck.

Det har hänt saker. Bank of New York Mellon, och Mastercard har uttalat att det ska gå att göra transaktioner med bitcoin via dessa. Flera institutioner har också sagt sig överväga kliva ut i bitcoinbassängen, några hedgefonder har redan gjort det. Jättefondförvaltaren Blackrocks högste investeraransvarige Rick Rieder har sagt att de har börjat ”plaska” med bitcoin. Den anrika investmentbanken JP Morgan har klivit ut på banan och sagt att bitcoin kan stiga till motsvarande 1 210 000 kronor, om än med lite om och men. Som grädde på moset gick ”laserögat” Elon Musk ut och sa att Tesla hade köpt på sig bitcoin för 1,5 miljarder dollar och att, några få utvalda, skulle kunna köpa en elkärra från bolaget.

Detta övertygar dock inte en cyniker som undertecknad. Finansbranschen, åtminstone delar av den, har väl aldrig skyggat för att tjäna pengar på pengar oavsett vad de doftar och backas upp av.

Och det har också hänt andra saker. Herr Musk tweetade plötsligt att bitcoin blivit lite väl dyrt. Operativsystemsveteranen Bill Gates uttalade sig för nyhetsbyrån Bloomberg att han inte var någon ”fan” av bitcoin och betonade dess negativa värde med den enorma energiåtgång som både framställandet, ”minandet”, och transaktionerna, när de digitala liggarna, blockkedjorna” ska uppdateras medför. Gates råd var att om man inte har lika mycket pengar som Elon Musk har så ska man nog undvika bitcoin.

Därutöver uttalade sig en annan välkänd boomer, USA:s nya finansminister, tidigare centralbankschef och professor i nationalekonomi Janet Yellen negativt om bitcoin. Hon beskrev bitcoin i en intervju med New York Times Dealbook som ”en extremt ineffektivt redskap för att genomföra transaktioner” och sade att den är extremt volatil och att hon oroar sig för potentiella förluster som många investerare kan komma att göra.

Men det största händelsen var nog ändå delstaten New Yorks statsåklagare Letitia James dom att kryptobörsen Bitfinex och kryptovalutan, ”stablecoinen” tether förklaras olagliga i delstaten och ägaren Ifinex döms att betala böter på 18,5 miljoner dollar. Det är dock inte domen i sig som är så allvarligt utan vad det står i den. Den beskriver helt enkelt det bedrägeri som underbygger tether.

Dessa stablecoins, som USD tether, som enligt tethers hemsida alltid backas upp av tillgångar som motsvarar samma värde i dollar. Det visar sig nu vara en stor bluff. ”Från starten av 2017 hade tether inte någon access till någon bank i hela världen, så under perioder hade tether, inga reserver som backade upp sina tethers i cirkulation”, som det heter i domslutet. När man väl skaffade sig en bank i november 2018. Deltec Bank & Trust på Bahamas, så lyckades man visa upp ett kontoutdrag som visade att de tethers man hade backades upp av verkliga dollar. Det var bara det att nästa dag började man föra ut pengarna. En klassisk bluff således. tether och bitinex ska ha dolt att runt 850 miljoner dollar av kundmedel hade försvunnit.

Och tetherskandalen är i sammanhanget ingen liten mindre företeelse i ett hörn av den frodiga kryptodjungeln. Den är om inte blodet så åtminstone lymfan i alla bitcointransaktioner. För över 60 procent av alla transaktioner med bitcoin sker med tether. Tether är den fjärde största kryptovalutan med ett samlat värde på 34 miljarder dollar. Vad som backar upp dessa 34 miljarder dollar är högst osäkert. Om tetherägare börjar likvidera sina tecken så lär det hända grejer. En möjlig parallell kan vara hösten 2018 då det började ryktas om att, riktiga, pengar försvunnit. Då minskade mängden utestående tether med 20 procent. Bitcoin föll under samma period med 50 procent.

Bitcoin har också fått sig en körare av dessa mindre smickrande nyheter. Ner 20 procent från toppen i söndags, och det kan bli mer Men den har dödförklarats förr. Och att det finns en väldigt stor och uthållig marknad för värdelösa produkter är välkänt.

Den amerikanska ekonomen Werner Troesken skrev en rapport för NBER som hade undertiteln ” Why the market for Quack medicines flourished for över 150 years”. Försäljningen av kvacksalvor, mediciner med ingen som helst medicinsk nytta för användarna blomstrade länge i USA. Hostetters Stomach Bitter såldes exempelvis framgångsrikt mellan 1853 och 1959. Den beskrevs som ”Första hjälpen vid besvär med mage, lever, malaria och för återhämtning efter influensa”. Kanske kan den återuppstå i dag som digitalt klorokinin!

Ekonomen Ron Spiegler beskrev i sin rapport ”Market for Quacks” att så länge patienterna nöjde sig med bara anekdotiska berättelser så spelade det ingen roll att produkterna var värdelösa. Och är det något som omgärdar kryptovalutorna, och då inte minst det ”digitala guldet” bitcoin, så är det anekdoter och korta tweets. Så att döma av kvacksalvorna så är det för tidigt att räkna ut bitcoin.

Men kvacksalveriet i USA fick det till slut mycket tuffare. Från 1930-talet så började amerikanska Food and Drug Administration FDA mera kraftfullt implementera den lag som förbjöd försäljning av förfalskade, felmärkta och falskt marknadsförda produkter.

Och det kanske är där som skon kommer att klämma till. ECB-chefen Christine Lagarde har uttryckt att handeln i kryptovalutor bör regleras. Kanske kan hon få med sig den nya amerikanska administrationen på detta. Vad säger Satoshi Nakamoto?