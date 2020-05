SAS vd visar hur en chef ska hantera en kris

Allas liv har förändrats i grunden på grund av coronaviruset. Vi är många som sitter och jobbar hemifrån, våra vanor och konsumtionsmönster förändras i grunden. Det har givetvis slagit igenom på världens börser. Bolag som sysslar med digital kommunikation och spel går bra, företag som säljer resor går dåligt, om vi tar två övertydliga exempel.

Nu tycks marknaden och en del andra optimister prisa in och tro på att världen kommer att fungera som vanligt bara vi får kontroll på coronaviruset.

Jag befarar att det sättet att tänka kan vara för optimistiskt. Främst tycks det vara ganska långt kvar tills vi har kontroll på coronaviruset, i värsta fall får vi leva med viruset negativa inverkan på våra liv och ekonomin i flera år framöver.

Det betyder att vår livsstil i grunden kommer att förändras, med annan och till viss del utebliven konsumtion, till exempel av resor. Detta kommer i sin tur ge negativa effekter på andra branscher.

Jag gillar fotboll och har säsongskort på allsvenska laget AIK:s matcher. Ingen vet när fotbollen kommer igång, det sägs att Allsvenskan ska starta den 14 juni, utan publik. Men det kan vara för optimistiskt. Det kommer under överskådlig tid sannolikt vara omöjligt att fylla Friends Arena med 30 000 till 50 000 personer. Dels får människor inte sitta så nära varandra, dels så vill nog inte människor ta den risken, även om det var tillåtet. Det betyder att AIK tjänar mindre pengar på från sin publik och måste avskeda anställda. Klubben har inte råd att köpa de bästa spelarna, med sämre spelare blir det svårare att göra bra resultat i Allsvenskan. Då kommer AIK inte ute i Europaspel där det finns stora pengar att tjäna. Då kommer ännu färre åskådare. Ja, ni fattar, det här är den typ av negativa loopar som kan komma att skapas i många branscher.

Malmö FF-supportern Torbjörn Isacson – även solen har sina fläckar – skriver klokt om detta här.

***

Det finns vissa varumärken som man har en speciell känslomässig relation till. Det kan bero på att man växt upp med dem och/eller att man tycker att den gör riktigt bra produkter. För mig är några sådana varumärken, Spotify, Volvo och SAS.

Just SAS har i veckan varit i fokus, på grund av coronaviruset har efterfrågan på flygresor minskat dramatiskt. Och då kan inte bolaget ligga kvar med samma kostnader för personal, det är ingen särskilt avancerad matte. Jag tror att det vore mycket oklokt att låta SAS gå under. Sverige och Skandinavien behöver ett flygbolag för att vi inte ska riskera att marginaliseras i världen. Jag växte upp i DDR-Sverige, och – trust me on this one – vi vill inte uppleva det igen.

Stater, aktieägare och kreditgivare. Alla behöver hjälpas åt för att rädda SAS och Norwegian, skriver Realtids Torbjörn Isacson i en krönika som du kan läsa här.

Läs mer om SAS kris nedan:

***

Så jag har fattat allt rätt: Vi hade alltså negativ ränta i högkonjunkturen, men inte nu – med den sämsta makrostatistiken sedan börskraschen 1929?

***

Fler vd:ar borde ta efter hur SAS vd Rickard Gustafson agerar i krisen. Han är rak och tydlig i sin kommunikation, hetsar inte upp sig över frågor som är ”felställda”, vilket många höga chefer gör under stark press. Fem getingar.

***

Realtids Per Agerman skriver att Saab och HQ spökar för Ekobrottsmyndigheten när svindlerimisstankarna i Swedbank nu tar ett steg närmare åtal. Läs mer här.

***

Realtid var i veckan först med att berätta att PWC utvecklat en app för att kunna klimatstrejka digitalt.

***

Krönikör Per Lindvall befar att coronakrisen kan komma att utvecklas till en finansiell kris. Frågan är om bankunion kan klara Sverige ur knipan.

Per Lindvall tycker också att Riksbanksdirektionen borde säga som det är – att framöver är det fokus på sysselsättningen som gäller. Inte att hålla inflationen låg.

***

Krönikör Claes Folkmar skriver om att dagens relativt höga värderingar på börsen ett mycket optimistiskt framtidsscenario. De tror jag att han har helt rätt i, läs mer här.

***

Kan vi inte fortsätta hålla det här avståndet till varandra i köer även efter corona?

***

I veckans karriärintervju har redaktionschef Sverker Brundin intervjuat fintechprofilen Tuva Palm. En uppenbarligen mycket viljestark person med en spännande bakgrund. Finns som vanligt att läsa på sajten från och med söndag morgon.

***

Trevlig helg!